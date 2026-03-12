El “infierno” de polvo tóxico que asfixia a un pueblo de Tenerife: alerta por el “vidrio volcánico” junto a las casas

Los vecinos de Chimiche, en el municipio de Granadilla de Abona, han alzado la voz ante lo que califican como una situación insostenible. La proximidad de las obras de extracción de áridos a los núcleos residenciales está generando constantes polvaredas que invaden las viviendas y afectan directamente a la salud de los residentes, especialmente a los colectivos más vulnerables como ancianos y niños.
A través del programa ¡Hay que verlo! de Televisión Canaria, los afectados han mostrado la realidad que viven a diario. Montse, una de las vecinas afectadas, describe la situación como “un infierno“.
La residente cuestiona la legalidad y la ética de los permisos otorgados para este tipo de actividades industriales a escasos 50 metros de las viviendas. “Están muy pegadas y las casas están llenas de tierra”, lamenta.
Un impacto diario en la salud
La acumulación de sedimentos es tal que, a pesar de mantener las ventanas cerradas “a cal y canto” y realizar limpiezas constantes, el polvo penetra en el interior de los inmuebles.
Marina, otra vecina damnificada, relata ante las cámaras que el esfuerzo por mantener la higiene es inútil: “Limpié esta mañana y no veas la pala que saqué; es horrible, es todos los días“.
Esta problemática ha alterado por completo la rutina en Chimiche. Los residentes aseguran que el piso llega a resbalar por el “polvillo” acumulado.
La situación es crítica para las personas de avanzada edad. Un ejemplo es el padre de una de las afectadas, quien a sus 90 años permanece confinado en casa ante la imposibilidad de salir si quiera al patio de su casa o a la calle debido a la mala calidad del aire.
Riesgos por “vidrio volcánico”
El conflicto no se limita a una cuestión de limpieza. Expertos consultados advierten que el material en suspensión es vidrio volcánico, compuesto por partículas extremadamente pequeñas con bordes afilados.
Inicialmente, estas partículas provocan irritación de las vías respiratorias y problemas oculares, pero la exposición a largo plazo se vincula con enfermedades de carácter grave.
De hecho, los síntomas ya son visibles entre la población:
- Problemas respiratorios: Casos de ronquera persistente y necesidad de acudir a centros médicos.
- Afecciones oculares: Niños del colegio de la zona ya presentan quejas por molestias en los ojos.
- Uso de mascarillas: Los mayores se ven obligados a utilizarlas para transitar por la vía pública.
Llamamiento a las administraciones
El centro educativo de la zona también se encuentra en el radio de impacto de estas nubes de polvo. Según los testimonios recogidos por el programa, la toxicidad del ambiente es una preocupación creciente entre los padres. “No dan a basto a limpiar”, señalan sobre las instalaciones escolares.
Ante esta situación, que se prolonga ya desde hace un año, la comunidad vecinal hace un llamamiento urgente a las administraciones competentes que autorizaron la actividad. Solicitan la paralización inmediata de los trabajos o la implementación de medidas correctoras drásticas, calificando la actividad como “dañina y peligrosa” para la integridad física de los habitantes de Chimiche.