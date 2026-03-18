Violeta Gil y Marcos Nadie fusionan la poesía y la música en ‘Por Asalto’

La creadora escénica y escritora Violeta Gil presenta este sábado (19.00 horas) en la capital tinerfeña, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, Andábamos maravillados, una pieza escénica que realiza junto al músico Marcos Nadie. Este trabajo, que forma parte del programa público de artes vivas Por Asalto, toma su título de su más reciente poemario, publicado en 2025 por Arrebato Libros.
Andábamos maravillados es un concierto y una conversación sobre la amistad y el amor entre personas de dos generaciones cercanas pero muy distintas entre sí. La actividad es de acceso libre hasta completar el aforo.
En los últimos años Violeta Gil -residente en el museo gracias a la colaboración con el Ministerio de Cultura mediante una convocatoria de ayudas para residencias Tabacalera- ha continuado su exploración del ritmo y de los temas que acechan a su generación como monstruos que parecen difíciles de ahuyentar.
Después de haber publicado su primera novela y de continuar con su trabajo como creadora escénica, vuelve a la poesía con una propuesta en la que hay tanto música como palabra cruda y desprovista de acompañamiento.
Andábamos maravillados es una celebración, una pregunta, un baile, una confesión. Con la voluntad de atender a un deseo antiguo han surgido estos nuevos textos, que al mismo tiempo hablan del mundo en que vivimos, nos cuestionan, nos atragantan y tratan de movernos. Como diría Hanif Abdurraqib, se puede ser político hablando de flores, y así, en este espectáculo, se atiende a un momento sensible y consciente.
Andábamos maravillados, pieza producida por Arrebato y el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, cuenta con el sonido en directo a cargo de Bruno Borbolla y con la colaboración especial e iluminación de Iván Mozetich.