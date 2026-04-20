20 años después, la Justicia concluye que no hubo delito ambiental por vertidos en El Hierro

La Justicia ha puesto fin a uno de los procedimientos más prolongados relacionados con la gestión pública en Canarias. Dos décadas después de iniciarse la investigación sobre supuestos vertidos y la gestión de residuos en la isla de El Hierro, los tribunales han concluido de forma clara que no existió delito ambiental ni responsabilidad penal.
Las resoluciones judiciales, dictadas por el Tribunal Supremo en el caso del entonces responsable político y por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el resto, han acordado el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa. La conclusión es inequívoca: no se han acreditado hechos delictivos ni daños al medio ambiente.
El origen del caso se remonta a una denuncia presentada hace más de veinte años en torno a la gestión de residuos del Cabildo de El Hierro. Desde entonces, el procedimiento ha atravesado distintas fases judiciales, manteniendo durante años bajo investigación a responsables públicos vinculados al área de Medio Ambiente.
Sin embargo, tras un largo recorrido judicial, la actividad probatoria desarrollada durante el proceso ha puesto de manifiesto la inexistencia de conductas constitutivas de delito. Tampoco se ha podido demostrar daño ambiental alguno derivado de la gestión analizada.
Un elemento clave en la recta final del procedimiento ha sido la posición del Ministerio Fiscal, que terminó reconociendo la falta de base suficiente para sostener la acusación. Este posicionamiento resultó determinante para el sobreseimiento libre acordado por los tribunales en los casos que aún permanecían abiertos.
Las resoluciones judiciales tienen un alcance pleno, al establecer que las personas investigadas deben ser consideradas inocentes a todos los efectos, en términos equivalentes a una sentencia absolutoria. De este modo, se restituye su honor, credibilidad y reputación tras más de veinte años de proceso.
Más allá del ámbito jurídico, el caso ha tenido también consecuencias en la percepción pública sobre la gestión de residuos. Durante años, la existencia del procedimiento generó dudas en la ciudadanía acerca del funcionamiento del sistema y el destino de la recogida selectiva.
Algunas afirmaciones extendidas en ese periodo, como que los residuos destinados al reciclaje terminaban en circuitos inadecuados o que “todo se mezcla o se quema”, no se corresponden con la realidad, tal y como ha quedado evidenciado con el paso del tiempo y el desenlace judicial.
El cierre definitivo de la causa no solo pone fin a un largo proceso judicial, sino que abre también una reflexión sobre el impacto de este tipo de procedimientos en la confianza pública y en la trayectoria personal y profesional de los investigados. Durante dos décadas, el caso ha tenido repercusiones relevantes en el ámbito personal, laboral y reputacional de los implicados.
Con esta resolución, la Justicia cierra definitivamente el caso y establece que, tras más de veinte años de investigación, no existió delito ambiental en relación con los vertidos y la gestión de residuos en la isla de El Hierro.