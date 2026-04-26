Desalojan la zona de embarque de Tenerife Norte por la presencia de humo

El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna ha recuperado la plena normalidad tras un incidente registrado en la mañana de este domingo. Una presencia de humo detectada en la zona de embarque obligó a los responsables de seguridad de Aena a activar el protocolo de emergencia y proceder al desalojo preventivo del área afectada.
El incidente, que tuvo lugar a primera hora de la jornada, requirió la intervención inmediata de los bomberos del aeropuerto.
Retrasos puntuales en las salidas
Aunque la situación fue controlada con celeridad y no se registraron daños personales, el desalojo y la intervención de los servicios de emergencia provocaron retrasos puntuales en vuelos de salida.
Asimismo, el gestor aeroportuario recomienda a todos los pasajeros que tengan previsto viajar a lo largo del día que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo ante posibles ajustes derivados de la incidencia.