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Desalojan la zona de embarque de Tenerife Norte por la presencia de humo

Los efectivos trabajaron en la localización del foco y en la posterior ventilación
Desalojan la zona de embarque de Tenerife Norte por la presencia de humo
Aeropuerto Tenerife Norte. | DA
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El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna ha recuperado la plena normalidad tras un incidente registrado en la mañana de este domingo. Una presencia de humo detectada en la zona de embarque obligó a los responsables de seguridad de Aena a activar el protocolo de emergencia y proceder al desalojo preventivo del área afectada.

El incidente, que tuvo lugar a primera hora de la jornada, requirió la intervención inmediata de los bomberos del aeropuerto.

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Retrasos puntuales en las salidas

Aunque la situación fue controlada con celeridad y no se registraron daños personales, el desalojo y la intervención de los servicios de emergencia provocaron retrasos puntuales en vuelos de salida.

Asimismo, el gestor aeroportuario recomienda a todos los pasajeros que tengan previsto viajar a lo largo del día que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo ante posibles ajustes derivados de la incidencia.

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