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Aviso de la Aemet: las lluvias ganarán fuerza en Canarias durante las próximas horas

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología
La Aemet anuncia posibles lluvias en Canarias este domingo
Imagen de archivo de lluvias en Santa Cruz. DA
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La previsión meteorológica para este jueves indica que estará nuboso en general, salvo en el Teide que estará despejado, y al final del día tiende a intervalos nubosos.

En el norte y vertientes sur y sureste se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que serán persistentes y en el resto de zonas no se descarta alguna lluvia ocasional débil, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará de flojo a moderado de componente norte.

En Gran canaria habrá cielo nuboso en general con claros a últimas horas del día; mientras que en el este se esperan precipitaciones débiles persistentes que podrán aumentar a moderadas durante las horas centrales y la tarde; y en el resto de zonas no se descarta alguna lluvia ocasional débil.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, existirá cielo poco nuboso con algún intervalo ocasional durante el las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas estarán con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en la vertiente sur. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 18 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.

Respecto al viento, soplará en la provincia flojo de componente norte en general, que aumentará a moderado por la tarde.

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