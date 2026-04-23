Aviso de la Aemet: las lluvias ganarán fuerza en Canarias durante las próximas horas

La previsión meteorológica para este jueves indica que estará nuboso en general, salvo en el Teide que estará despejado, y al final del día tiende a intervalos nubosos.
En el norte y vertientes sur y sureste se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que serán persistentes y en el resto de zonas no se descarta alguna lluvia ocasional débil, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado de componente norte.
En Gran canaria habrá cielo nuboso en general con claros a últimas horas del día; mientras que en el este se esperan precipitaciones débiles persistentes que podrán aumentar a moderadas durante las horas centrales y la tarde; y en el resto de zonas no se descarta alguna lluvia ocasional débil.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, existirá cielo poco nuboso con algún intervalo ocasional durante el las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en la vertiente sur. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 18 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará en la provincia flojo de componente norte en general, que aumentará a moderado por la tarde.