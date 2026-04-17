Darío Hérguer escruta la relación entre cuerpo y pintura en la Sala de Arte Contemporáneo

Para el filósofo belga Constantin Héger, la relación entre el cuerpo y la pintura era clara: la creación artística proyecta la capacidad de abstracción del pensamiento. A través de la pintura, el cuerpo no solo representa la realidad, sino que la transforma, convirtiéndose en un lugar donde la experiencia, la sensibilidad y la idea se encuentran.
En esta línea de reflexión, la Sala de Arte de Contemporáneo (SAC) de Santa Cruz de Tenerife presenta Sobre la carne, en el vacío, una exposición individual del joven artista Darío Hérguer. La muestra reúne un conjunto de obras que abordan la relación entre cuerpo y pintura desde una aproximación contemporánea, en la que la materia pictórica adquiere un papel central como vehículo de expresión y como espacio de transformación.
La exposición estará abierta al público entre este viernes y el 26 de junio. En la inauguración de hoy, a las 18.30 horas, el artista realizará in situ una presentación de su trabajo y compartirá las claves del proceso creativo, ofreciendo al público una aproximación directa a las ideas que atraviesan su obra.
UN LIENZO QUE SANGRA
El trabajo de este creador emergente propone entender la pintura no como una superficie estática, sino como un organismo en constante tensión entre lo físico y lo conceptual. En este sentido, la exposición invita a pensar la pintura como un territorio donde lo corporal, lo emocional y lo mental se entrelazan, generando nuevas formas de percepción y experiencia estética.
Hérguer concibe la pintura como una forma de encarnación. La idea de carne no se refiere únicamente al cuerpo humano, sino a todo aquello que implica experiencia, sensación y transformación. En este sentido, la obra se convierte en un territorio donde lo visible y lo invisible se mezclan, donde lo racional pierde estabilidad y la materia adquiere protagonismo.
Las piezas que componen la exposición se construyen mediante capas que recuerdan a formaciones geológicas. Esta dimensión material es clave en el trabajo de Hérguer, ya que permite entender la obra como resultado de múltiples procesos y relaciones. Así, la pintura no solo expresa una idea estética, sino también una realidad en la que lo cultural, lo emocional y lo material están profundamente conectados.
En conjunto, la exposición invita a repensar la pintura contemporánea desde su dimensión más física y sensorial, entendiendo la obra como un espacio donde la materia cobra vida y donde la experiencia del espectador se convierte en parte esencial del significado de la obra.
Darío Hérguer (Las Palmas de Gran Canaria, 2001) es un artista multidisciplinar graduado en Filosofía y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por el Centro de Estudios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente reside entre Tenerife y Madrid, donde forma parte del Programa de Doctorado en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura en la Universidad Autónoma de Madrid.