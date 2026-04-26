Un dron obliga a suspender las operaciones durante 40 minutos en el aeropuerto de Lanzarote

El aeropuerto de Lanzarote paralizó su actividad temporalmente este domingo por la presencia ilegal de un dron en las inmediaciones de la pista.
La alerta saltó durante la tarde, cuando se detectó un sistema aéreo no tripulado en el entorno del aeropuerto César Manrique-Lanzarote. Según ha informado la cuenta oficial en X de los controladores aéreos, la operativa tuvo que detenerse de inmediato para garantizar la integridad de las aeronaves y los pasajeros.
La presencia del aparato obligó a los vuelos comerciales a permanecer en espera sobre el mar. El bloqueo de las pistas se prolongó durante unos 40 minutos, tiempo en el que los aviones realizaron maniobras de demora antes de recibir autorización para el descenso.
Tras el OK del aeropuerto se reasumen las operaciones en #Lanzarote. #SafetyFirst pic.twitter.com/Z2vh3cA2M9— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) April 26, 2026
Los controladores aéreos coordinaron el tráfico para evitar situaciones de riesgo y no se ha registrado ningún desvío de vuelos hacia otros aeropuertos del archipiélago. Las operaciones se reanudaron con normalidad sobre las 16:40 horas, una vez que se comprobó que el espacio aéreo estaba totalmente despejado y libre de amenazas.
Consecuencias legales por el uso de drones
El uso de estos dispositivos en las proximidades de un recinto aeroportuario supone una infracción muy grave. Las sanciones económicas por volar un dron en zonas restringidas sin autorización pueden superar los 225.000 euros.
Este incidente recuerda la importancia de cumplir con la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La detección de objetos no identificados en las rutas de aproximación obliga a activar protocolos de emergencia estrictos. Los controladores aéreos recalcan que cualquier intrusión en el espacio controlado conlleva la paralización total de la infraestructura hasta que el entorno vuelve a ser seguro.