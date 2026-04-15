El 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas reivindica la producción cinematográfica canaria

El 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria reivindica la producción cinematográfica de las Islas con la exhibición de 18 títulos dentro de la sección Canarias Cinema, que reflejarán el estado de salud de la producción cinematográfica con denominación de origen canaria, a través de cuatro largometrajes y catorce cortometrajes.
La selección se vertebra a través de la fuerza de los paisajes y el medio natural y el acento en la memoria cultural, histórica y social. Canarias Cinema muestra el desarrollo que han alcanzado cineastas isleños a la vera del festival grancanario. Así, el director tinerfeño José Ángel Alayón presenta su largometraje La lucha, en el que el paisaje majorero y la lucha canaria sustentan esta historia familiar, firmada por un autor que ha destacado por su filmografía en el certamen, con títulos como Entre perro y lobo o Slimane, con el que ya ganó el Premio Richard Leacock al mejor largometraje en 2014.
Arima León es otro nombre que ha crecido en el seno del certamen de la capital grancanaria, con media docena de cortometrajes en Canarias Cinema, desde Elektra a Koyas. Tal vez es su ópera prima en formato largometraje: un drama sobre la condición homosexual en los años sesenta.
La productora canaria La Banda Negra es una de las impulsoras de Krakatoa, film de Carlos Casas, que ya ha lucido con éxito en varios festivales del circuito. Tras firma isleña operan Helena Girón y Samuel M. Delgado. Finalmente, concursa Por qué no escribo nada, de Isabel Fernández: un necesario documental sobre la vida de la escritora Carmen Laforet, coproducida por la firma canaria Imaco 89.
Hasta 14 cortometrajes conforman uno de los apartados tradicionalmente más esperados en la gran cita del cine de la capital grancanaria. Firmas que han dejado su huella en esta sección vuelven a presentar una obra con una personalidad cada vez más acuciada. Es el caso de Marta Torrecilla, con Somos Islas; Fátima Luzardo, con Querido diario, o Fernando Alcántara, con Acúfeno. Octavio Guerra, con La mujer imaginada, tampoco ha querido faltar a su cita.
David Delgado San Ginés es otro autor habitual de esta sección. Este año presenta Sonidos en el monte. Lo mismo que Jesús F. Cruz, que vuelve con Elles son, cruces de neón. Cayetana H. Cuyás estrena Escultura. Y Nayra Sanz Fuentes regresa con Cosecha. La cubana Carla Valdés, programadora del Festival Insularia, participa en este apartado con Mariners. Y los fundadores de la Muestra de Cine de Lanzarote, Marco Arrocha y Busky Curbelo, lo hacen con Las mayorets.
De Yon Bengoechea se verá Toma tierra, de Lucía Grimaldi se exhibirá El pez rojo. Paula C. Ventura y Javi Armas dirigen Kipuka, en torno al después en el volcán de La Palma. Finalmente, la actriz Marta Fuenar dirige el intenso trabajo Muy bien, para completar una colección de obras heterogéneas que exponen distintas sensibilidades en pantalla.