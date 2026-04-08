El tenor José Bros trae ‘Pasión lírica’ a Los Realejos, Adeje y Santa Cruz

Ópera de Tenerife organiza tres recitales con el tenor José Bros y el pianista Mario Álvarez. Pasión lírica podrá disfrutarse el jueves 16 de abril (20.30 horas) en el Teatro Cine Realejos, el sábado 18 (20.00 horas) en el Auditorio de Adeje y el domingo 19 (19.30 horas) en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña.
A piano y voz, este recital íntimo ofrecerá un extenso y variado programa lírico. Se podrán escuchar piezas de óperas tan conocidas como Donna non vidi mai, perteneciente a Manon Lescaut, de Giacomo Puccini; Tutto parea sorridere, de Il Corsario, de Giuseppe Verdi, así como de zarzuelas, tales como Fandango, de Doña Francisquita, de Amadeo Vives, o De este apacible rincón de Madrid, de Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba, entre otras joyas del repertorio.
El programa al completo, así como la información relativa a las entradas en los distintos espacios escénicos, puede consultarse en el sitio web www.auditoriodetenerife.com.