cultura

El tenor José Bros trae ‘Pasión lírica’ a Los Realejos, Adeje y Santa Cruz

El recital organizado por Ópera de Tenerife, en el que el cantante estará acompañado por el pianista Mario Álvarez, se interpretará en los tres municipios los días 16, 18 y 19 de abril
José Bros regresa la próxima semana a Tenerife. / DA
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Ópera de Tenerife organiza tres recitales con el tenor José Bros y el pianista Mario Álvarez. Pasión lírica podrá disfrutarse el jueves 16 de abril (20.30 horas) en el Teatro Cine Realejos, el sábado 18 (20.00 horas) en el Auditorio de Adeje y el domingo 19 (19.30 horas) en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña.

A piano y voz, este recital íntimo ofrecerá un extenso y variado programa lírico. Se podrán escuchar piezas de óperas tan conocidas como Donna non vidi mai, perteneciente a Manon Lescaut, de Giacomo Puccini; Tutto parea sorridere, de Il Corsario, de Giuseppe Verdi, así como de zarzuelas, tales como Fandango, de Doña Francisquita, de Amadeo Vives, o De este apacible rincón de Madrid, de Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba, entre otras joyas del repertorio.

El programa al completo, así como la información relativa a las entradas en los distintos espacios escénicos, puede consultarse en el sitio web www.auditoriodetenerife.com.

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