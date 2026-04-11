El método de la ’empleada infiel’: así robó 15.000 euros en casas y residencias de mayores en Canarias

La Policía Nacional ha procedido a la detención en Las Palmas de Gran Canaria de una mujer de 44 años como presunta autora de varios delitos de hurto.
La investigación, coordinada por la Jefatura Superior de Policía de Canarias, señala que la arrestada utilizaba el método conocido como ’empleada infiel’, aprovechando el acceso a viviendas y centros asistenciales para sustraer joyas valoradas en un total de 15.000 euros.
El método de la ’empleada infiel’
Esta modalidad delictiva se fundamenta en la relación de confianza que se genera entre quienes prestan servicios de limpieza o cuidado y las personas dependientes o de avanzada edad.
En este caso, la detenida accedía a los domicilios para realizar labores domésticas, momento en el que aprovechaba para localizar y sustraer efectos de valor sin levantar sospechas inmediatas.
La operación policial se inició tras la denuncia de una víctima que informó de la desaparición de joyas en su vivienda por un valor de 13.000 euros.
Las pesquisas de los agentes confirmaron que los hurtos coincidían con los días en que la investigada trabajaba en dicho inmueble.
Joyas localizadas en compraventas
Durante el desarrollo de la investigación, los efectivos policiales lograron identificar a la presunta autora y localizar parte de los efectos sustraídos. Las joyas se encontraban en pleno proceso de comercialización en un establecimiento de compraventa.
Además, los agentes detectaron un segundo caso de características idénticas en una residencia de mayores donde la mujer había trabajado con anterioridad. En este centro, el valor de las piezas sustraídas ascendía a unos 2.000 euros.
Se han constatado otras operaciones de venta realizadas por la investigada en diferentes establecimientos, aunque aún no se ha logrado identificar a todos los propietarios de dichas piezas.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta la aparición de nuevas víctimas, dado que este tipo de delitos suele dirigirse a perfiles especialmente vulnerables.
La facilidad para dar salida a los objetos en el mercado de segunda mano complica en ocasiones la recuperación total de los efectos.
Por este motivo, las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana y hacen un llamamiento a aquellas personas mayores, o a sus familiares, que hayan detectado la falta de joyas tras recibir servicios de limpieza similares.
Se insta a los posibles afectados a comunicar los hechos mediante denuncia en las dependencias policiales para facilitar la plena identificación de los objetos recuperados.