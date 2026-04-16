El sindicato médico canario CESM ha convocado dos jornadas de huelga el 30 de abril, en coincidencia con la movilización nacional por el Estatuto Médico, y el 4 de mayo en Canarias ante lo que considera bloqueo de las negociaciones con el Servicio Canario de la Salud (SCS).
El objetivo de esta convocatoria es exigir a la Consejería de Sanidad y a la Dirección del SCS la adopción urgente de las medidas sobre condiciones laborales, retributivas y contractuales propuestas por CESM Canarias que permitan dar respuesta a las necesidades del colectivo médico y a la situación que atraviesa la sanidad pública.
Ruptura de las negociaciones con Sanidad
En un comunicado este jueves CESM Canarias recuerda que desde febrero ha mantenido negociaciones con la Dirección del SCS basadas en propuestas técnicas elaboradas por sus grupos de trabajo en Atención Primaria y Hospitalaria, así como en el ámbito retributivo y organizativo.
Durante este periodo se han analizado diferentes medidas junto a la Administración que incluyen modificaciones por parte del sindicato para facilitar el acuerdo. Sin embargo, advierte CESM Canarias, este proceso no ha derivado en compromisos efectivos.
Añade que en la última reunión, celebrada el 6 de abril, se trasladó un bloque de acuerdos mínimos imprescindibles y se estableció un plazo de siete días para obtener respuesta. Finalizado dicho plazo no se ha concretado ningún compromiso real ni se han definido plazos de ejecución para la mayoría de las medidas prioritarias, lamenta la organización médica sindical.
Por ello CESM Canarias considera que la negociación se encuentra actualmente bloqueada, tras meses de trabajo sin resultados, y reclama a la Administración sanitaria “compromisos claros, medidas concretas y un calendario de ejecución” que permita abordar los problemas urgentes que afectan al colectivo médico.
Las reivindicaciones: carrera profesional y guardias
La organización sindical exige al SCS y al Gobierno de Canarias la adopción urgente de varias medidas, entre las que destacan el cumplimiento de los acuerdos firmados el 23 de octubre de 2023, ratificados en Mesa Sectorial de Sanidad. Pide además equiparar la carrera profesional a la media de las tres mejores del Sistema Nacional de Salud para todas las categorías del SCS y la puesta en marcha de un sistema de traslado abierto y permanente.
Asimismo solicita la implantación de listas de contratación abiertas y permanentes mediante el sistema de “e-curriculum”, que permita una actualización dinámica de méritos y una captación más eficiente del talento médico.
Además, explica, continúan en negociación otros aspectos clave como la mejora de las condiciones laborales y reducción de la sobrecarga asistencial y el incremento de las plantillas médicas para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad. También se negocia la revisión del sistema retributivo, incluyendo la mejora del precio de la hora de guardia en jornada laboral tanto para especialistas como para residentes, así como medidas específicas para Atención Primaria que reduzcan la presión asistencial y mejoren la accesibilidad.
Llamamiento a la huelga en todo el archipiélago
Asimismo se incluye en la negociación la ordenación del tiempo de trabajo y de las guardias para garantizar el descanso y la conciliación, la estabilidad laboral y la reducción de la temporalidad mediante ofertas públicas de empleo periódicas y el establecimiento de plazos concretos y mecanismos de seguimiento para la implementación de los acuerdos.
CESM Canarias, como sindicato mayoritario del colectivo médico en el archipiélago y único con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, exige al Gobierno de Canarias que asuma su responsabilidad y actúe de manera decidida en aquellas cuestiones que dependen de sus competencias.
“La falta de avances reales en la negociación obliga a dar un paso más. Esta convocatoria responde a la necesidad de lograr que las condiciones laborales de los profesionales cambien y garantizar la calidad de la asistencia sanitaria en Canarias”, señalan fuentes de CESM Canarias.
Precisa que, ante la falta de avances, el sindicato da por agotada la vía de negociación y anuncia que continuará las conversaciones través del comité de huelga. “CESM Canarias hace un llamamiento a todos los médicos y médicas del archipiélago para secundar las jornadas de huelga, en un contexto de creciente unidad del colectivo en defensa de sus derechos y de la sanidad pública“, concluye.