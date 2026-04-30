José Juan Gutiérrez, histórico futbolista del CD Tenerife: “Las llegadas de Rayco y Felipe al club son una bendición, porque son gente de fútbol”

José Juan Gutiérrez, histórico futbolista del CD Tenerife, vive con pasión y sentimiento las horas previas al partido que va a disputar, mañana viernes, el equipo de su vida ante el Barakaldo en el Heliodoro Rodríguez López, y que puede valer un ascenso a Segunda División. El exfutbolista tinerfeño vivió un histórico ascenso a Primera División como blanquiazul en la temporada 60-61 de la mano de Heriberto Herrera. José Juan intervino en 18 partidos y puso su granito de arena con seis goles. A pesar de su juventud, pronto se asentó en el puesto de delantero centro, llegando a ostentar el título de máximo goleador blanquiazul en Segunda División durante tres temporadas consecutivas: 63-64, 64-65 y 65-66.
Posteriormente fue traspasado a la UD Las Palmas con Martín Marrero, permaneciendo cinco temporadas y media. Como amarillo marcó 32 tantos en el Campeonato Nacional de la Liga de Primera División. Tras el periplo por el eterno rival, en el curso 71-72 regresó al CD Tenerife por espacio de dos temporadas. En la primera fue el máximo goleador con 15 goles y en la siguiente colgó las botas, tras enfundarse la blanquiazul en 129 ocasiones. Una vez retirado siguió muy vinculado al club, ya que formó parte como asesor de Javier Pérez y desempeñó el papel de delegado bajo la presidendencia de Víctor Pérez Ascanio. DIARIO DE AVISOS pulsó sobre el verde del Heliodoro Rodríguez López la ilusión de un birria ante la posibilidad de que el Tete ascienda este viernes a la categoría de plata del fútbol español.
-El CD Tenerife está a las puertas de un nuevo ascenso en su dilatada historia. ¿Cuántos ascensos vivió como futbolista blanquiazul?
“Yo ascendí con el CD Tenerife a Primera División en la temporada 60-61 con Heriberto Herrera de entrenador. Ascendimos en Extremadura. Recuerdo que el recibimiento fue impresionante en el aeropuerto de Los Rodeos, porque estaban esperando multitud de aficionados la llegada del equipo. Luego se formó una caravana de coches que acompañó a la guagua hasta Santa Cruz. Se había preparado un escenario en la plaza de la Candelaria, y allí se organizó una gran fiesta con todos los aficionados que fueron a celebrar un ascenso que fue histórico, porque era la primera vez que el CD Tenerife alcanzaba la Primera División”.
-Este viernes el CD Tenerife puede ascender a Segunda División tras completar una temporada impecable, ya que a excepción de la primera jornada siempre fue el líder del grupo primero de Primera Federación. ¿Cómo valora la temporada del equipo de Álvaro Cervera?
“El Tenerife ha sido el mejor equipo de la categoría, tiene la mejor plantilla, y hasta ahora en todos los partidos que he visto, ha sido superior al resto. Hizo una primera vuelta espectacular, aunque en la segunda, quizás motivado por la presión, la responsabilidad y la necesidad de ganar para ascender ya, le ha creado un poquito de ansiedad y se ha notado en el juego y en los resultados. El otro día, sin ir más lejos, en Ponferrada no hizo una buena primera parte, pero en la segunda con los cambios el equipo mejoró, logró empatar, y tampoco hemos tenido mucha suerte con los arbitrajes. El otro día un penalti fue muy claro, que hubiese supuesto ganar el encuentro. Estoy convencido que este viernes vamos a ascender. Los jugadores tienen que estar tranquilos, salir a por todas, que seguro que el resultado va a llegar. No me quiero imaginar la fiesta que se va a montar si se logra el ascenso ante el Barakaldo. En todos los ascensos que he vivido no han generado tanto ambiente como la expectación previa que ha levantado este encuentro. El lunes se agotaron las entradas y apuesto que será un ascenso a lo grande”.
–La primera posibilidad de ascender llegó el pasado fin de semana en Ponferrada, pero el empate previo entre el Pontevedra y el Celta Fortuna lo impidió. Usted que vivió el partido en El Toralín, ¿le supuso una decepción o pensó que era mejor celebrar el ascenso en Tenerife?
“Al conocerse el resultado del Celta Fortuna se originó un poco más de tensión y malestar, porque lo que quieres es subir lo antes posible. Este viernes tenemos una nueva oportunidad, y el equipo contará con el apoyo de la afición. Estoy seguro que los jugadores lo van a dar todo para que el ascenso se haga realidad”.
–¿Cómo va a vivir José Juan Gutiérrez, las horas previas, el transcurso del partido, y lo que llegará después si se sube ante el Barakaldo?
“Será un día especial, como todos los de los ascensos que he vivido. Ya estoy preparando la excursión para Santa Cruz, porque resido en Candelaria, iremos a almorzar con tiempo, luego acudiré a la fan zone que ha diseñado el club, veré el partido en el estadio, y si tenemos la suerte de ascender bajaré al Cabildo para celebrarlo. Por edad no sé si será mi último ascenso, y lo quiero celebrar con la afición”.
–Usted, a pesar de haber jugado en el eterno rival, es un ‘birria’ que vive el sentimiento blanquiazul en primera persona.
“Una vez que colgué las botas he estado vinculado al CD Tenerife buena parte de mi vida. Además de ser futbolista, he sido delegado y asesor deportivo de Javier Pérez. He sido todo en el Tenerife. Soy de los que cuando se conoce el calendario, estemos en la categoría que estemos, aunque en la actual nunca debimos haber caído porque el Tenerife tiene una afición que se merece tener un equipo en Primera División, acudo a todos los partidos en el estadio, y si no puedo por cualquier imprevisto, estoy pegado a la radio una hora antes del partido con una libreta apuntando las alineaciones, goles y tarjetas. También cuando se da a conocer el calendario, selecciono los viajes a los que voy a ver al Tenerife. En los últimos tiempos viajo con un grupo, que es como si fuera una familia, porque nos conocemos todos, y acudimos a la mayor parte de los desplazamientos que hace el equipo. Mientras tenga fuerzas y salud, lo seguiré haciendo. En relación a la UD Las Palmas, solo tengo palabras de agradecimiento”. Una de las cosas de las que me siento orgulloso es que después de tantos años aficionados de los dos equipos me dan muestras de cariño. Es algo que no tiene precio. La UD es un club que respeta su historia, y no hay un acto que ellos celebren en los que no me inviten. Además, por haber sido jugador de la UD cuento con dos pases de por vida para ir a los Palcos VIP del estadio de Gran Canaria”.
–Como hombre de fútbol, y en caso de ascenso, ¿se necesitan muchos cambios en la plantilla para afrontar con garantías la temporada en LaLiga Hypermotion?
“Lógicamente sí. Para Primera Federación contamos con una buena plantilla, pero hay puestos que se necesitan reforzar. Fichar a futbolistas que tengan un poco más de calidad para hacer un equipo con garantías. De todos modos, lo importante ahora es cerrar el ascenso a Segunda División. Empezar a trabajar desde ya para conformar un equipo que en algún momento pueda dar el salto a Primera División, que es donde este equipo tendría que estar por la afición que tiene. En el último desplazamiento lo que hizo la afición del Tenerife acompañando al equipo es algo que no se puede explicar con palabras porque se me ponen los pelos de punta, y hasta las lágrimas me saltaron cuando íbamos para el estadio. Fue algo increíble”.
-El desembarco de Rayco García y Felipe Miñambres, como cabezas más visibles, han dotado al club de una estabilidad institucional que luego se ha visto reflejada en la faceta deportiva.
“Me siento muy feliz y me pone muy contento que el Tenerife esté dirigido ahora por personas que saben lo que es el fútbol, y como se mueven los entresijos del fútbol. Las entradas de Rayco y Felipe al club son una bendición, porque son gente de fútbol. Están teniendo suerte porque los resultados están acompañando, pero estoy convencido que las cosas mejorarán porque son personas vinculadas al fútbol. No voy a poner ejemplos, porque no voy a ofender a nadie, pero el Tenerife de los últimos años ha dado pena. Sin embargo, ahora se están haciendo las cosas mejor, se planifica y se ficha mejor, y se le están abriendo las puertas del primer equipo a la cantera. Siempre me pregunto cuantos Pedris, Moleiros, Kirian etc… hay por ahí y no han triunfado, porque no se les ha dado una oportunidad. Estoy seguro que esto va a cambiar, porque tenemos los ejemplos de David Rodríguez y César Álvarez que son de aquí y nadie les ha venido a enseñar nada. Ahí tenemos también a Dani Fernández, que jugó unos minutos el otro día, marcó un gol, pero si no se le sigue dando confianza no despegará como ha ocurrido con tantos otros. Hay que tener confianza en la cantera, porque en Tenerife hay mucha calidad pero hay que tener paciencia y darles oportunidades para que puedan demostrar las condiciones que tienen”.