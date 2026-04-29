La película ‘La lucha’, mejor largometraje de ‘Canarias Cinema’ del 25º Festival de Cine de Las Palmas

El largometraje La lucha, del tinerfeño Jose Alayón, y el cortometraje Somos islas, de Marta Torrecilla, han logrado los premios Richard Leacock al Mejor Largometraje y al Mejor Cortometraje, respectivamente, del 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.
El jurado encargado de valorar los trabajos presentados en la sección Canarias Cinema hizo público su fallo en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus.
El Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje, dotado con 3.500 euros, ha sido concedido al largometraje La lucha por “su gran fuerza visual, un trabajo en equipo que transmite una gran verdad y trabaja con actores no profesionales”. La película muestra la lucha canaria como nunca antes se había retratado en el cine: en una historia dramática, inundada por los colores del paisaje majorero y con un protagonista auténtico.
Alayón, que ya presentó años atrás su largometraje Slimane (2013), propone en La lucha un relato en el que el final inminente de la competición ejerce de peso decisivo para un veterano luchador al límite de sus fuerzas, justo después de perder a su esposa. Su hija, también luchadora, le plantea un nuevo desafío: volver a conectar con ella. El Viaje Films y Blond Indian respaldan el título, que ha contado con Marina Alberti como productora. Alberti, además, firma el guion junto al propio Alayón y Samuel M. Delgado.
Interpretar al héroe terrenal fue cosa de un auténtico luchador que sigue en activo, el herreño Tomasín Padrón. A sus 49 años, el asunto de ser actor se ha convertido en toda una aventura inesperada. “Todo surgió de forma casual”, explica el debutante en el cine. “Estaban buscando a la niña para la película. No creo que tuvieran idea de ponerle a un padre, la verdad. Pero me vieron a mí entrenando con las niñas de mi equipo. Jose Alayón me preguntó si estaría interesado en una prueba. Dije que sí porque me trincó de buen humor ese día, y no tenía nada que hacer. Fui más por curiosidad que por otra cosa. ¡En la vida se me habría ocurrido!”. “Sinceramente la mejor manera de ver la lucha es así”, dice Padrón.
“Creo que han dado en el clavo. Y es más, me han enseñado a mirar la luchada como espectador. Es como un baile, una danza, como dice el director”. Así, “en nuestras caras no solo se refleja el esfuerzo, que eso es algo que se expresa más menudo en documentales o en las retransmisiones, sino también las muchas emociones que están ahí”. Para Tomasín, “esta es la mejor ventana que hay para sacar el deporte fuera de Canarias, que hay que hacerlo para que la lucha siga creciendo”.
AUTORREFERENCIAL
Marta Torrecilla fue colmada con tres premios gracias a su pieza Somos islas, de seis minutos. Su obra cuestiona la identidad desde una perspectiva autorreferencial. En concreto, recibió el Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje, dotado con 2.000 euros, el galardón a la distribución concedido por Digital 104, que le permitirá la exhibición el festivales internacionales durante un año, y una mención especial de Cima Canarias (Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales). “Esto me anima a seguir creando. Larga vida al Festival de Cine de Las Palmas”, comentó una emocionada Marta Torrecilla, que ya ganó este premio en la edición pasada del certamen grancanario.
Asimismo, el jurado de Cima Canarias del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha otorgado su galardón, dotado con 1.500 euros, a la montadora del largometraje La lucha, Emma Tusell, por “el montaje orgánico y con ritmo que mantiene la concentración, con un tempo en el que cada plano forma parte del pulso de la historia. Con ello logra bucear en el mundo emocional de los protagonistas y su relación paternofilial, convirtiendo la lucha en un abrazo”.