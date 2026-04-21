La revista ‘Entre Cañas’ recibe el Trofeo Prensa 2025 en la Feria del Salmón de Cornellana

La revista de pesca Entre Cañas, editada en Canarias y con distribución a nivel nacional, ha sido distinguida con el Trofeo Prensa 2025, un reconocimiento otorgado por la Federación Asturiana de Pesca que pone en valor la labor informativa y divulgativa en el ámbito del sector.
El galardón fue recogido por su director, Francisco Fernández, en el marco de la Feria del Salmón, celebrada el pasado fin de semana en el municipio de Salas, concretamente en Cornellana, uno de los enclaves más emblemáticos de este encuentro, que reúne cada año a profesionales, aficionados y entidades vinculadas al mundo de la pesca.
Con cinco años de trayectoria en quioscos, Entre Cañas se ha consolidado como la única revista especializada en pesca en el panorama editorial nacional, construyendo una propuesta que combina información, divulgación y conexión directa con la comunidad de pescadores.
Este reconocimiento supone un impulso a su recorrido y refuerza su posicionamiento dentro de un sector donde la especialización y la continuidad editorial son cada vez más relevantes. La publicación ha logrado, en este tiempo, consolidar una base de lectores fieles y una presencia sostenida a nivel nacional.
En palabras de su director, “el mejor premio es saber que cada día son más los pescadores que nos leen”, destacando el crecimiento progresivo de una comunidad que encuentra en la revista un espacio de referencia.
La entrega de este galardón en el contexto de la Feria del Salmón subraya, además, la importancia de este tipo de encuentros para visibilizar el sector y fortalecer los vínculos entre profesionales, instituciones y aficionados.
Con este reconocimiento, Entre Cañas reafirma su papel como medio especializado y su compromiso con la difusión de la cultura de la pesca en España.