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Noelia, la Miss España de Tenerife que dio nombre al clásico de Nino Bravo: “Me enorgullece porque es preciosa”

"Estoy muy orgullosa de que hayan utilizado mi nombre para la canción", confesaba la tinerfeña que, sin embargo, no conoció al célebre artista valenciano
Genoveva Noelia Afonso Cabrera
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“Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás”. Así comienza Noelia, una de las canciones más conocidas del repertorio del artista Nino Bravo. Durante décadas, muchos han vinculado ese “no sé de dónde viene” a una pregunta: ¿Quién es la mujer que da título al tema?

Distintas fuentes, entre ellas RTVE, sitúan esa respuesta en Canarias. En concreto, en la figura de Genoveva Noelia Afonso Cabrera, tinerfeña elegida Miss España en 1969.

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Una Miss España nacida en Tenerife

La historia de Noelia Afonso Cabrera está documentada en archivos informativos de la época. Una nota de la Agencia EFE, fechada el 4 de agosto de 1969, recoge su elección como Miss España 1969 durante una gala celebrada en Valencia, dentro del Festival Español de la Elegancia y Belleza.

Según esa información, la joven, natural de Santa Cruz de Tenerife, tenía 18 años en ese momento, era estudiante y medía 1,78 metros. Fue coronada por la Miss España saliente, Amparo Rodrigo, en un certamen que tuvo amplia repercusión mediática en todo el país.

Noticia de DIARIO DE AVISOS sobre el triunfo de la tinerfeña Noelia en Miss España 1969. | DA
Noticia de DIARIO DE AVISOS sobre el triunfo de la tinerfeña Noelia en Miss España 1969. | DA

El origen de la canción Noelia

La canción Noelia se publicó en 1972, con interpretación de Nino Bravo y composición de Augusto Algueró, junto al letrista Antonio Guijarro.

Sobre su origen, RTVE recoge que la versión más extendida sitúa la inspiración en Noelia Afonso Cabrera, en el contexto de los actos sociales y públicos que debía atender tras su elección como Miss España en Madrid. En ese entorno habría coincidido con el compositor.

“Estoy muy orgullosa de que hayan utilizado mi nombre para hacer esta canción. Me dio mucha pena no haber conocido personalmente a Nino Bravo”, declaraba la tinerfeña a la cadena pública.

En la misma entrevista, la propia protagonista explicaba que “solo inspiré la canción y me enorgullece porque es preciosa”.

El vocalista valenciano Nino Bravo falleció el 16 de abril de 1973. | EP
El vocalista valenciano Nino Bravo falleció el 16 de abril de 1973. | EP

Un contexto sin relación sentimental

Las mismas fuentes apuntan que no hubo relación sentimental entre el compositor y la joven tinerfeña. En aquel momento, Noelia Afonso mantenía una relación con el empresario Santiago Puig Serratusell, con quien contrajo matrimonio en 1972.

De este modo, la canción se interpreta como una obra inspirada en una persona real, pero sin que responda necesariamente a una historia personal como la que sugiere su letra.

Genoveva Noelia Afonso Cabrera
Genoveva Noelia Afonso Cabrera en la gala de Miss España 1969. | RTVE

De los certámenes a una vida discreta

Tras su etapa en los certámenes de belleza, que incluyó también el título de Miss Europa en 1970, según recoge RTVE, Noelia Afonso Cabrera se alejó progresivamente del foco mediático.

El ente público señala que desarrolló su actividad profesional en el sector hotelero en Tenerife y mantuvo una vida alejada de la exposición pública, centrada en su entorno personal y familiar.

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