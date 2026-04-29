‘Orillas Antirracistas’ consolida su apuesta por la creación contemporánea y el intercambio internacional

La creación contemporánea se abre al diálogo intercultural con la nueva edición de ‘Orillas Antirracistas’, una residencia artística internacional que reunirá a creadoras de Canarias, Uruguay e Italia para explorar, desde el arte, las historias y experiencias ligadas a las migraciones.
Impulsada por LAV Canarias, la iniciativa propone un espacio de encuentro e investigación que conecta territorios históricamente vinculados a través de los desplazamientos humanos, poniendo en relación memorias pasadas y realidades actuales.
El programa se desarrolla en un contexto especialmente relevante para el ámbito cultural del archipiélago, con la participación de Las Palmas de Gran Canaria como ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura2031, reforzando su papel como punto de conexión entre Europa, África y América Latin
La convocatoria seleccionará a tres artistas —una de cada territorio— que participarán en una residencia en Canelones (Uruguay) del 15 al 21 de junio de 2026, coincidiendo con la conmemoración de los 300 años de la llegada de migrantes canarios a la regió
Durante una semana de trabajo intensivo, las artistas desarrollarán procesos de investigación e intercambio que culminarán en una presentación pública abierta. La organización cubrirá los gastos de traslado, alojamiento y dietas, además de una remuneración de 1.000 euros por participante.
Dirigida a artistas vinculadas a las artes vivas o del movimiento, la convocatoria busca propuestas que aborden cuestiones como la memoria, el territorio, la identidad o las migraciones desde una mirada contemporánea y situada.
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 4 de mayo de 2026, y la resolución se comunicará el 10 de mayo a través de los canales oficiales del programa.
‘Orillas Antirracistas’ se plantea como un espacio de escucha, intercambio y co-creación que invita a repensar las narrativas sobre las migraciones y a construir nuevos imaginarios desde la práctica artística.