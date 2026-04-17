Papagayo Tenerife logra situarse entre los 80 mejores clubes del mundo

La publicación británica DJ Mag ha hecho público su ranking de los 100 mejores clubes del mundo, situando a Papagayo Tenerife, en Arona (avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas), entre los 80 mejores espacios del panorama internacional, concretamente, en el puesto 76. Se trata de un hito para el Archipiélago, que logra por primera vez posicionar un proyecto canario en esta influyente lista global.
“Papagayo es un ente vivo que entiende el club como un espacio de cultura y vanguardia social”, señalan desde su dirección creativa. “Formar parte de esta lista es, sobre todo, el reconocimiento a una comunidad: artistas, equipo y público que han hecho posible que Canarias esté hoy en el mapa global de la música electrónica”.
Este reconocimiento consolida la trayectoria de Papagayo Tenerife como uno de los lugares clave de la música electrónica y refuerza el papel de Canarias como destino cultural de referencia. La lista anual de DJ Mag es considerada un termómetro de la escena global, por su alcance y por la participación del público a nivel mundial.