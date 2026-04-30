El Perenquén dice que faltan más de 5.000 plazas de ‘parking’ públicos en Santa Cruz de Tenerife

La asociación de vecinos Urban Centro El Perenquén ha asegurado que en Santa Cruz de Tenerife “hacen falta más de 5.000 plazas de parking públicos” y ha criticado que el Ayuntamiento capitalino anuncie que va a pagar casi medio millón de euros para instalar una aplicación móvil (app) y paneles dinámicos que informen sobre las plazas libres, cuando “solo beneficiará a las mismas concesionarias privadas que, según un informe de 2018, han explotado estos estacionamientos con cánones irrisorios, tarifas abusivas, plazas de rotación falseadas y nula supervisión municipal”.
“No hay información fuera de los parking ni sobre precios, ni plazas, pero el Consistorio quiere solucionarlo con una carísima app. Esto es una mezcla de inutilidad de gestión y aires de grandeza y modernidad que ya cansa”, afirmó la presidenta de El Perenquén, Silvia Barrera. En este sentido, recordó que en 2018, a raíz de la publicación de los resultados de una auditoría externa encargada por el propio Ayuntamiento sobre los parking de la ciudad, “se revelaron irregularidades sistemáticas en los nueve de éstos, todos gestionados por empresas privadas. Estos son los mismos parking que ahora aparecerán en la app y los paneles financiados con 435.000 euros”.
La asociación vecinal exigió “la publicación del contrato del servicio y el pliego de condiciones, además de saber qué contraprestaciones se han pedido a las concesionarias para aparecer en la app y en los paneles, las cuales deberían pasar por negociar cesión de plazas para residentes a precio regulado o una tasa anual que revierta en movilidad”.