fÚtbol

La afición y el Tenerife, pendientes del Pontevedra – Celta Fortuna (1-1)

Los aficionados en los alrededores de El Toralín, pendientes de un tropiezo del Celta Fortuna, que permitiría al Tenerife conseguir el ascenso si gana a la Ponferradina
La afición blanquiazul, pendiente del Pontevedra - Celta Fortuna
Aficionados blanquiazules en los alrededores de El Toralín viendo el Pontevedra-Celta Fortuna. / DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

El CD Tenerife juega esta tarde en El Toralín el primer choque en el que puede certificar, de forma matemática, su ascenso de categoría. Arropado en las gradas del estadio berciano por más de 700 fieles, el equipo de Álvaro Cervera se enfrenta a uno de los conjuntos más en forma del campeonato en la actualidad: la SD Ponferradina.

Los aficionados blanquiazules en la isla y en los alrededores de El Toralín se encuentran pendientes del resultado del Pontevedra – Celta Fortuna.

Y es que para sellar su retorno a Segunda División, el cuadro insular debe conquistar el siempre complicado estadio leonés y que el Celta Fortuna no derrote al Pontevedra en el derbi provincial que se disputa en Pasarón.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas