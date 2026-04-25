La afición y el Tenerife, pendientes del Pontevedra – Celta Fortuna (1-1)

El CD Tenerife juega esta tarde en El Toralín el primer choque en el que puede certificar, de forma matemática, su ascenso de categoría. Arropado en las gradas del estadio berciano por más de 700 fieles, el equipo de Álvaro Cervera se enfrenta a uno de los conjuntos más en forma del campeonato en la actualidad: la SD Ponferradina.
Los aficionados blanquiazules en la isla y en los alrededores de El Toralín se encuentran pendientes del resultado del Pontevedra – Celta Fortuna.
Y es que para sellar su retorno a Segunda División, el cuadro insular debe conquistar el siempre complicado estadio leonés y que el Celta Fortuna no derrote al Pontevedra en el derbi provincial que se disputa en Pasarón.
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