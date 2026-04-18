Un hombre y un niño de 8 años heridos tras volcar su vehículo en Tenerife

A las 17:37 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que informaban del vuelco de un vehículo en la carretera Puerto de la Madera, antiguo camino Los Guanches, municipio de Tacoronte.
El personal del SUC valoró y asistió a los ocupantes del vehículo siniestrado, un hombre de 48 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo en una mano de carácter moderado, trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias. El menor de 8 años que es trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC como medida preventiva para valoración en el Hospital Universitario de Canarias.
Efectivos policiales instruyeron el atestado correspondiente y regularon el tráfico en la vía.