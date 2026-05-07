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Clavijo confirma que el crucero afectado por hantavirus no atracará en Tenerife: fondeará y la evacuación será con una lancha

El presidente regional sigue manifestando su rechazo a que el crucero se dirija a Canarias
Clavijo confirma que el crucero afectado por hantavirus no atracará en Tenerife
Clavijo confirma que el crucero afectado por hantavirus no atracará en Tenerife. | DA
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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha explicado que el crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente no atracará en el archipiélago, sino que “solo fondeará“, y la evacuación de los pasajeros será con una lancha o una nave nodriza.

Así lo ha anunciado Clavijo en declaraciones a los periodistas tras el encuentro que ha mantenido este jueves en el Ministerio de Sanidad con Mónica García y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

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Según ha desvelado Clavijo, ha trasladado al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirija a Canarias, aunque la ministra de Sanidad le ha informado de que el buque no atracará.

“El menor tiempo posible”

“Creemos que una muy buena noticia porque los vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto”, ha añadido Clavijo.

El presidente canario también ha pedido al Gobierno central que el crucero esté “el menor tiempo posible” en las costas del archipiélago y que, una vez se produzca el desembarco de todos los pasajeros, se dirija a Países Bajos.

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