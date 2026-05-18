CajaCanarias alberga la segunda sesión de las Jornadas de la Fundación Canaria de Arte Flamenco

El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife alberga este lunes, día 18, el segundo encuentro de las jornadas que desarrolla desde el 11 de mayo la Fundación Canaria de Arte Flamenco. En esta ocasión, la cita, que comienza a las 19.00 horas, contempla la proyección del documental Tenerife y Flandes: el arte y la fe, del cineasta tinerfeño Roberto Ríos.
A continuación, el historiador Agustín Guimerá Ravina, quien hasta su jubilación fue investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y Manuel Lobo, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mantendrán el coloquio titulado Azores, Madeira y Canarias en sus relaciones con Flandes.
Como expuso recientemente en este periódico Agustín Guimerá, las jornadas surgen con el deseo de abrir una reflexión sobre el vínculo histórico entre Canarias y Flandes, y también de presentar a la ciudadanía tres documentales que ha plasmado la entidad en torno a la presencia del arte de esa región europea noroccidental en los siglos XVI y XVII en las islas de La Palma y Tenerife.