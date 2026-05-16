‘EcoIslas’ propone en el Ficmec un viaje a través de la fragilidad y el futuro de los territorios insulares

En un contexto global marcado por tensiones ecológicas sin precedentes, el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) presenta una de sus secciones más necesarias y profundas: EcoIslas. Este espacio nace de la convicción de que las islas, lejos de ser territorios aislados o periféricos, son auténticos centros de pensamiento y laboratorios donde los desafíos del planeta se manifiestan con una intensidad anticipada.
En estos territorios, el equilibrio es delicado y cada decisión humana deja una huella profunda y visible. La selección de este año invita a escuchar las voces que nacen desde dentro, donde el conocimiento local y la tradición dialogan con la contemporaneidad para imaginar nuevos modos de habitar el mundo. “Las islas son espacios donde los cambios se perciben antes y con mayor intensidad. A través del cine, EcoIslas invita a mirarlas como centros generadores de narrativas capaces de dar respuesta a los desafíos globales”, señalan desde la organización del festival.
El próximo 30 de mayo, a las 12.30 horas, el antiguo Convento de San Francisco, en Garachico, acogerá la proyección de cinco piezas que exploran la identidad, la soberanía alimentaria, la geología y la memoria de nuestro entorno.
Roque Largo, de Luz Sosa Contreras y Miguel Ángel Rolland, muestra el diálogo callado de un pastor con su paisaje, su vida, su lugar. Como cada día, desde hace décadas, Urbano pastorea en el macizo rocoso de Teno. Aunque la sequía impera en un paisaje cada vez más desértico, busca alimento para el ganado. Recorre una y otra vez Roque Largo, su lugar natural y el de generaciones antes que él. Con niebla, con viento, con frío, con sol, sea como sea, es el mismo paseo diario con su rebaño de cabras, en un diálogo silencioso con el paisaje duro y escarpado de los riscos. Su tarea diaria es una vida trabajada, minuto a minuto, en paz, en su paraíso abocado a la desaparición.
En Toma tierra, de Yon Bengoechea, un par de montañistas pasean por el campo mientras valoran la curiosa evolución del canario.
En Pedro Tomás explica el mundo, de Kornelijus Stučkus, su protagonista explora el mundo con su mirada única y nos explica todo lo que ve. La selva, los patos, dios o las flores. También se detiene en el extraño desierto negro que quedó tras la explosión del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, su isla natal.
Kipuka, de Paula C. Ventura & Javi Armas, muestra cómo Isabel pasa sus días entre las dunas creadas por un volcán que sepultó su casa. Aferrada al lugar donde estuvo el hogar familiar, marcado con cuerdas y piedras, vive anclada a los recuerdos. El regreso de su hijo Javier reabre el pasado y la enfrenta a la necesidad de seguir adelante.
La relación se completa con el estreno en Canarias de A food story, de Pablo. El film se adentra en un lugar en Tenerife donde humanos y animales se sostienen gracias a un recurso sencillo pero extraordinario: los residuos alimentarios. Los recolectan, los separan, los cocinan, los almacenan y crean compost a partir de ellos, logrando sostener cada día hasta a 40 personas y 400 animales utilizando únicamente los desechos de un solo supermercado.
Estas obras no solo documentan una realidad geográfica, sino que funcionan como un espejo de la relación entre el ser humano y un medio ambiente que es, a la vez, escenario, memoria y futuro.
El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias celebra su primera fase en Garachico del 28 al 31 de mayo, continuando con su programación en Icod de los Vinos del 4 al 7 de junio. Consolidado como un referente de sostenibilidad y cultura, el festival sigue apostando por la educación ambiental a través del cine y también a través de actividades transversales como EcoRueda, el taller de fotografía ambiental o las jornadas Jugando en Verde, Fotosíntesis o Vulcanalia, que están abiertas a inscripción gratuita en la web del festival.