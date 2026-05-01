El 25º Festival de Cine de Las Palmas reconoce la original mirada de Bi Gan con la Lady Harimaguada de Honor

El 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y su público celebran el cine de Bi Gan. El director de la cita cinematográfica, Luis Miranda, entregó la Lady Harimaguada de Honor al cineasta chino en el marco del estreno en el Archipiélago de su más reciente largometraje, Resurrection, Premio Especial del Jurado en Cannes 2025, que se acompañó del cortometraje Secret Goldfish.
En la introducción al público, Miranda señaló la original mirada de un director especial para el certamen: ya en 2016 estrenó en España y premió con el máximo galardón su primera película, Kaili Blues; después proyectaría sus siguientes trabajos. Una década más tarde, Las Palmas de Gran Canaria sigue arropando su filmografía, la prueba, una sala completa que agotó localidades a los pocos días de activarse la venta de entradas.
Resurrection propone una travesía que lleva al espectador a un mundo donde la humanidad ha perdido la capacidad de soñar, pero una criatura sigue fascinada por las ilusiones que se desvanecen del mundo onírico. El filme, que llega a la cartelera española esta semana, es una fascinante ensoñación que recorre en cinco relatos, cada uno conectado con un género cinematográfico, el cine del siglo XX y que culmina con un epatante plano secuencia de 40 minutos.
Esta resurrección poco se aproxima al sentido del título original, que traducido viene a decir algo así como Épocas salvajes. Bi Gan, al ser interrogado, aclaró que para él son “diferentes oportunidades de expresarse”: “El título chino expresa la duración de un siglo de historias salvajes y el título internacional conecta con la profundidad del tiempo, la espiritualidad, el sueño, la memoria, conceptos abstractos, de tal forma que cada uno funciona como marcador”.
Para el cineasta asiático, “a parte de la historia oficial, hay otra parte de la historia que pertenece al conjunto de subconsciencias que forman parte de un lugar en una época”. Mediante la historia del cine ahonda en estas cuestiones colectivas. Un ejemplo, el último capítulo, incertidumbre ante el cambio del milenio y de cómo enfrentarse a las tecnologías, una inquietud que se vivió de forma global. Esta forma de aproximarse a lo desconocido, en función de lo desvelado, planea sobre su próximo proyecto. En sus ideas ronda abordar “la ilusión de la ilusión y la irrupción de las inteligencias artificiales”.
El equipo del festival grancanario ha querido hacer coincidir el homenaje al cineasta chino con el estreno en Canarias de una obra que ha recibido el elogio unánime de la crítica mundial. El festival ha programado tres largometrajes de Bi Gan, que componen la retrospectiva en su honor, así como dos títulos más escogidos por el autor.
Los ecos de Kaili Blues (2015) regresarán al festival en un programa doble que se completa con el cortometraje The Poet and Singer (2012). Largo viaje hacia la noche (2018) se mostrará con su cortometraje A Short Story (2022). Cada proyección se acompañará de la experiencia de un coloquio con el director.
Asimismo, Bi Gan tendrá la oportunidad de señalar los aspectos que le han llevado a escoger las obras Spring in a Small Town, de Fei Mu (China, 1948), y The World, de Jia Zhangke (China, 2004), para ser exhibidos en el 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.