El Cabildo de La Gomera, alto y claro ante Educación: rechaza el ‘cierre’ del único Bachillerato de Artes de la Isla

El Cabildo de La Gomera ha emitido un comunicado oficial en el que defiende de forma rotunda la continuidad de la oferta educativa actual de cara al próximo curso académico, manifestando su rechazo ante cualquier intento de reducir las opciones formativas en etapas clave como el Bachillerato y la Formación Profesional.
Esta contundente postura de la corporación insular se produce inmediatamente después de que el sindicato STEC-IC denunciara públicamente la intención de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de suprimir el Bachillerato de Artes en el IES San Sebastián de La Gomera.
Según la organización sindical, la administración regional ya había trasladado la notificación oficial a la dirección del centro escolar, escudándose en que no se registraba un número de matrículas suficientes para asegurar la viabilidad del servicio.
El Cabildo exige igualdad y no discriminación territorial
Desde el Cabildo de La Gomera se ha enviado un mensaje claro a la Consejería autonómica, advirtiendo de que no se puede dar “un paso atrás en una materia que representa oportunidad, progreso y cohesión social para La Gomera”.
La institución recuerda que los más de 2.200 estudiantes de la isla tienen los mismos derechos que quienes se forman en cualquier otro punto del archipiélago.
Para la corporación gomera, la disponibilidad de estas enseñanzas postobligatorias en una isla no capitalina resulta determinante para “evitar desplazamientos, desarraigo y desigualdades entre estudiantes”.
Por este motivo, han trasladado de manera formal su rechazo ante cualquier retroceso, insistiendo en que mantener la oferta es una obligación para asegurar la igualdad real entre territorios.
Como muestra de este compromiso, el Cabildo destaca que destina anualmente más de tres millones de euros a becas y ayudas familiares, además de una inversión de 1,5 millones de euros para la mejora de las infraestructuras educativas insulares.
El STEC-IC denuncia criterios “meramente económicos”
Por su parte, la representación del profesorado mantiene un rechazo absoluto a la medida notificada al centro escolar. El STEC-IC recuerda que el proceso administrativo de escolarización y matrícula para el nuevo periodo lectivo todavía no se ha cerrado, por lo que la incorporación de nuevo alumnado a lo largo de las próximas semanas es una posibilidad técnica real que invalidaría los argumentos cuantitativos de la Consejería.
El sindicato critica que la viabilidad de la enseñanza pública se gestione bajo criterios estadísticos en lugar de atender a su rentabilidad social. Al tratarse del único instituto de toda la isla que oferta la modalidad artística, la desaparición del itinerario situaría en una posición de vulnerabilidad a los jóvenes creadores locales, quienes, según advierte el colectivo, “se verán abocados a abandonar su entorno familiar y trasladarse a la isla de Tenerife para cursar sus estudios”.
Las organizaciones laborales concluyen afirmando que el mantenimiento del Bachillerato de Artes en el IES San Sebastián no genera un coste económico adicional para las arcas de la comunidad autónoma, dado que tanto las infraestructuras como el personal docente ya se encuentran plenamente integrados en la red pública de Canarias.