El PSOE de Puerto de la Cruz denuncia falta de transparencia del gobierno y vota en contra de la modificación presupuestaria de 21 millones de euros, que agota el ahorro de los portuenses

El portavoz y secretario general del PSOE de Puerto de la Cruz, Marco González, ha denunciado públicamente la forma en que el gobierno municipal formado por PP, ACP y Coalición Canaria ha impulsado la aprobación de una modificación presupuestaria por valor de 21 millones de euros, calificándola de inaceptable por su falta de transparencia, de rigor técnico y de respeto institucional hacia la oposición y hacia la ciudadanía.
González ha subrayado que una decisión de esta magnitud no puede abordarse como un mero trámite administrativo, sino que exige una información clara, detallada y comprensible para la ciudadanía y para la oposición. A su juicio, un expediente de estas características debe someterse a un debate político serio, con tiempo suficiente para su análisis y con pleno respeto a los principios democráticos que deben regir la gestión pública.
“Lo que es histórico de verdad, es que una modificación de crédito de este calibre, se haya incorporado a un pleno sin dictaminar”. “El Ayuntamiento no puede gestionar 21 millones de euros como si se tratara de una decisión menor. Hablamos de recursos públicos que pertenecen a toda la ciudadanía y que deben aprobarse con transparencia, participación y responsabilidad, han dejado en la hucha de los portuenses menos de 3 millones de euros, ni para una obra de emergencia”, ha señalado el portavoz socialista.
Los informes técnicos contradicen al gobierno
Marco González ha leído literalmente fragmentos de los informes técnicos municipales para reforzar su argumentación, señalando que estos documentos —elaborados por la propia administración— concluyen que “no queda debidamente acreditado que la modificación responda a necesidades inaplazables”, que “no se justifica la urgencia” y que “se echa en falta una mayor especificación de los gastos a financiar”.
El portavoz socialista ha destacado que estas deficiencias no se limitan a una sola área de gestión municipal, sino que afectan a cinco de las siete áreas del Ayuntamiento —las áreas 200, 300, 400, 700 y el área 100 de alcaldía—, lo que agrava aún más la situación: “No solamente en un área, sino en cinco de las siete áreas que tiene este Ayuntamiento se dan las mismas circunstancias, ni el alcalde con su área ha dado ejemplo”.
Entre las carencias documentadas en los propios informes técnicos, González ha señalado las siguientes:
- No se justifica que todos los gastos propuestos no puedan demorarse al ejercicio siguiente.
- Las actuaciones propuestas no justifican la inclusión de urgencia ni la celebración de un pleno extraordinario.
- El expediente no estaba dictaminado en el área 100 (alcaldía).
- No se concretan las partidas que se incrementan.
- No queda acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación.
- No se justifica la incidencia de la modificación en la estabilidad presupuestaria y en la regla de gasto.
- Surgen dudas razonables sobre la viabilidad de ejecución del crédito, dado el avanzado estado del ejercicio presupuestario.
Un pleno extraordinario sin dictaminar
Uno de los aspectos más graves denunciados por González es que el gobierno haya convocado un pleno extraordinario para aprobar un expediente de esta magnitud sin que el mismo estuviera previamente dictaminado en comisión. “Es que no hay ninguna necesidad de hacer esto, de faltarnos el respeto de esta manera”, ha afirmado el líder socialista, recalcando que la urgencia fue rechazada no por criterio político, sino porque los propios informes técnicos no la avalan.
Desde el PSOE portuense se denuncia que este tipo de actuaciones ponen en riesgo la confianza de la ciudadanía en sus instituciones cuando se apartan de la rendición de cuentas y de la necesaria claridad en la toma de decisiones. González ha insistido en que la transparencia no es una opción, sino una obligación democrática, especialmente en asuntos de gran impacto económico y político. El grupo socialista considera además que el actual gobierno local está actuando con una preocupante falta de sensibilidad institucional al no facilitar un debate abierto y suficiente sobre una modificación presupuestaria de tan elevada cuantía, que afecta directamente al futuro de la ciudad y a la planificación de los servicios públicos. “Les ha podido las ansias de poder, como se nota el año preelectoral, el reparto de estos 21 millones no responde a las necesidades reales que tiene la ciudad si no al deseo de mantenerse en la alcaldía”. Así dejaba claro el exalcalde su postura y el ninguneo a Coalición Canaria, responsable de servicios y apoyo al comercio local, que sólo obtuvieron algo más de un 7% de la cantidad total. De igual forma e inexplicable es ponerle a disposición de Asamblea Ciudadana Portuense casi el 60% de la modificación, más de 12 millones de euros, habiendo ejecutado menos del 20% en todos sus presupuestos anteriores.
“Defender la democracia en el Ayuntamiento es también defender que las decisiones importantes se expliquen, se debatan y se justifiquen con luz y taquígrafos. No vamos a consentir que se normalicen formas de gobernar opacas o improvisadas”, ha afirmado González. El PSOE de Puerto de la Cruz reitera su compromiso con una gestión pública basada en la legalidad, la transparencia, el control democrático y la defensa del interés general, y anuncia que seguirá fiscalizando cada paso del gobierno municipal para garantizar que los recursos públicos se administren con responsabilidad y con respeto a la ciudadanía. González ha sido contundente al valorar la actuación del equipo de gobierno: “No voy a entrar ni siquiera en la ética y en la moral, ni en la falta de la palabra de los concejales, porque a todas luces puedo afirmar que nos han mentido a la cara”.