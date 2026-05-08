El veredicto de una ‘influencer’ tras visitar Tenerife por primera vez: “Es la gente más maja que me he cruzado en mi vida”

En un momento donde el debate sobre el modelo turístico está muy presente en Canarias, un mensaje de agradecimiento y admiración ha comenzado a circular con fuerza en las redes sociales.
La protagonista es la creadora de contenidos conocida como ‘La Casi Rubia’ (@la_casi_rubia1), quien ha querido dedicar sus últimos minutos de estancia en la Isla para poner en valor el carácter de su población.
Desde Puerto de la Cruz, punto final de su viaje, la influencer ha compartido un vídeo cargado de sinceridad tras descubrir Canarias por primera vez. Sus palabras no han tardado en despertar el orgullo de los tinerfeños, destacando que, más allá de los paisajes, lo mejor de su experiencia ha sido el factor humano.
“Sois espectaculares”
La creadora comenzó su intervención con una confesión directa: “Quiero decir algo sobre la gente de Tenerife. He venido una semana de vacaciones. Este es mi último rato aquí. Estoy en Puerto de la Cruz, y quiero decir algo sobre la gente”.
Visiblemente satisfecha con su visita, no ahorró en calificativos positivos hacia el trato recibido: “Era la primera vez que venía a Canarias, y me he encontrado con que los canarios, o lo tinerfeños, son increíbles. Es la gente más maja y atenta que me he cruzado en mi vida”, sentenció.
Un adiós con agradecimiento
Para ‘La Casi Rubia’, el equilibrio entre el entorno natural y sus habitantes ha hecho de esta semana una experiencia “brutal”. Antes de marchar, quiso cerrar su mensaje con un reconocimiento generalizado a quienes hacen de la Isla un lugar acogedor para el visitante.
“Sois espectaculares. Tenéis una isla preciosa y ha sido una semana maravillosa, y sois una pasada de gente. Gracias, esta semana ha sido brutal en todo, pero sobre todo por la gente”, concluyó en su vídeo, que ya acumula numerosas interacciones de residentes agradeciendo sus palabras.