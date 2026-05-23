Emergencia a bordo: el piloto sufre un infarto en un vuelo desde Tenerife

Un avión de Jet2 donde viajaban en su mayoría pasajeros británicos desde Tenerife a Birmingham tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Portugal después de que el piloto sufriera un presunto infarto a 30.000 pies de altura.
Según testigos, las azafatas corrieron por el pasillo llorando y preguntaron a los pasajeros, sorprendidos, si alguien tenía formación médica para hacer frente a una emergencia en la cabina, según ha publicado el medio británico The Sun.
El vuelo LS1266 de Jet2, que cubría la ruta de Tenerife a Birmingham, descendió repentinamente de altitud mientras el avión se apresuraba a realizar un aterrizaje no programado en Portugal, con el copiloto a los mandos.
Un pasajero declaró a The Sun: “Mi pareja y yo estábamos durmiendo cuando nos despertó el caos. Las luces empezaron a parpadear y las azafatas, visiblemente alteradas, buscaban a un médico. Nuestro hijo de dos años empezó a llorar, como muchos otros niños a bordo, porque el avión descendía muy rápidamente para realizar un aterrizaje de emergencia”.
Tras aterrizar, los médicos subieron “corriendo” al avión y atendieron al piloto afectado en la cabina, antes de ser trasladarlo urgentemente al hospital.
Los viajeros permanecieron en el aeropuerto Francisco Sa Carneiro de Oporto durante 13 horas antes de poder regresar al Reino Unido en otro vuelo y con una nueva tripulación de cabina.