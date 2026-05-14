Fat Dog, Faeda y ARXX completan el cartel del Phe Festival de Puerto de la Cruz

La undécima edición de Tenerife Phe Festival, que se celebra el 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz, completa su cartel artístico con la incorporación de tres bandas británicas: Fat Dog, Faeda y ARXX. Junto a estos tres artistas internacionales, a los que se suman los también británicos Ibibio Sound Machine, Getdown Services y Ona Mafalda, los neoyorquinos Bodega y la cantante argentina Natalia Doco, Phe Festival llevará hasta la ciudad propuestas nacionales de alto voltaje, como la electrónica radical de los madrileños VVV [Trippin’ You] y el elástico mosaico sonoro entre rock, grunge y funk que defienden los bilbaínos EZEZEZ.
Otros tres proyectos de cuño canario estarán presentes: Good Franco, Xerach y Belice. Tres propuestas que fueron finalistas del concurso de grupos Sonora 2026, y que en el caso de Good Franco, ganador ex aequo junto a Los Blody, llega al Phe Festival con el Pasaporte Sonora.
Con la presencia de Fat Dog, banda inglesa formada en 2020 en el sureste de Londres por Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace y Johnny Doghead Hutch, Tenerife Phe Festival reafirma su vocación de escaparate internacional con propuestas musicales que desafían los estilos tradicionales. Fat Dog promete espectáculo en Puerto de la Cruz en el primer fin de semana de septiembre. El incendiario single de debut, King of the Slugs, en agosto de 2023, puso en el mapa a Fat Dog. Su primer álbum, Woof, da muestra del eclecticismo de esta banda que “combina electrónica caótica, melodías balcánicas, surrealismo salvaje y actitud punk en un cóctel imprevisible que podría situarse entre Viagra Boys, Underworld y The Fall”, según destacó Mondosonoro.
BANDAS BRITÁNICAS
Otras dos formaciones británicas, Faeda y ARXX, completan la presencia internacional. Faeda es una banda de indie rock, originaria de la localidad de Thurso (Escocia), que integran Robbie McNicol, Sam Cowan, Cole Cummings y Jamie Mackay, quienes han despachado un puñado de singles con los que se han ganado la reputación de la banda escocesa de mejor directo. Los escoceses, autores de All Thorn No Horses, Look me in the Eye o Too Wild to Last, Too Rare to Die, llegan al Tenerife Phe Festival de la mano de The Spanish Wave junto a los bilbaínos EZEZEZ.
ARXX es un dúo de queer power pop surgido en Brighton que forman la cantante y guitarrista Hanni Pidduck y la baterista Clara Townsend. “Imagina a Taylor Swift si solo hubiera escuchado a Nirvana”, explica la banda en su cuenta de Bandcamp a modo de presentación.