violencia de género

La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en Tenerife como un delito de violencia machista

La víctima, de 57 años, no estaba en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del presunto autor
La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en Tenerife como un delito de violencia machista
La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en Tenerife como un delito de violencia machista. | DA
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La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en el municipio de Santa Úrsula como un presunto delito de violencia machista.

Los hechos sucedieron la pasada madrugada y el presunto autor del asesinato ya ha sido detenido, según confirman a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

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La mujer tenía 57 años, no estaba en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del presunto autor.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula, que ha expresado sus condolencias a la familia y a su entorno, ha informado, además, que uno de los familiares de la víctima se encuentra en el Hospital siendo atendido.

“Desde esta institución queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y entorno cercano de la víctima en estos momentos de inmenso dolor y sufrimiento”, añaden.

La corporación, junto con las autoridades competentes, ha activado los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento. Asimismo, ha solicitado “el máximo respeto” hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor familiar.

Asimismo, como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento de Santa Úrsula ha convocado a toda la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este jueves, a las 12:00 horas, frente al Ayuntamiento. Del mismo modo, se suspenderán todos los actos oficiales del municipio, tanto hoy como mañana.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización. 

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