La Fundación CajaCanarias presenta el concierto “Identidad Sonora” de Cali Fernández dentro de su ciclo Primavera en la Fundación 2026

La Fundación CajaCanarias continúa su programación cultural Primavera en la Fundación 2026 con la celebración del concierto Identidad Sonora, protagonizado por la cantante canaria Cali Fernández, una de las voces vinculadas a la música popular y de raíz en Canarias. La cita tendrá lugar el próximo 20 de mayo, a las 20:00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma, ubicado en la Plaza de España, 3, en Santa Cruz de la Palma. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
La propuesta artística se presenta en formato dúo, ofreciendo al público un concierto cercano e íntimo en el que la interpretación y la escucha adquieren un papel protagonista. Acompañada por el guitarrista Juan Carlos Martín, Cali Fernández realizará un recorrido musical concebido para acercar al espectador a la identidad sonora de Canarias, a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado.
Con una trayectoria consolidada en el ámbito de la música popular y de autor, Cali Fernández ha desarrollado proyectos vinculados tanto al folklore como a la canción latinoamericana y de raíz. La artista ha formado parte de iniciativas musicales relacionadas con la Universidad de La Laguna y ha colaborado con diferentes músicos y formaciones del Archipiélago. Además, en los últimos años ha destacado por trabajos centrados en la música argentina de raíz folklórica, fusionando sensibilidad interpretativa y tradición musical.
El concierto Identidad Sonora propone así un viaje musical que conecta tradición, memoria y territorio a través de una puesta en escena acústica y emocional. La iniciativa se integra dentro de la programación cultural impulsada por la Fundación CajaCanarias, que mantiene su apuesta por acercar al público propuestas artísticas de calidad y fomentar espacios de encuentro entre creadores y ciudadanía.
La actividad está dirigida al público general y forma parte de las diferentes acciones culturales organizadas por la entidad en sus espacios culturales de Canarias.