‘La Literatura es Femenina Dulce Xerach’ inicia su undécima edición con Susana Rodríguez Lezaun

La Literatura es Femenina Dulce Xerach continúa reafirmando su compromiso con la visibilización de las mujeres en la literatura y la creación de espacios de diálogo, reflexión y pensamiento. Esta nueva edición es especialmente significativa, al ser la primera que lleva el nombre de Dulce Xerach, escritora, gestora cultural y principal impulsora del proyecto, fallecida el pasado año, “cuya labor fue fundamental para consolidar un espacio de referencia dentro del panorama cultural canario”, argumentan desde la organización.
La Literatura es Femenina apuesta por conectar literatura, cultura y sociedad a través de encuentros abiertos al público en los que diferentes autoras y profesionales comparten experiencias, ideas y nuevas perspectivas sobre el papel de la mujer en el ámbito creativo y cultural. En sus distintas ediciones, el proyecto ha contribuido a generar redes culturales, impulsar el diálogo y acercar al público voces destacadas de la literatura contemporánea.
ARANTXA RUFO
El primer encuentro de esta edición tiene lugar hoy jueves (19.30 horas) en TEA Tenerife Espacio de las Artes, organizado por la asociación El Laboratorio, y contará con la participación de la escritora, periodista y directora del festival Pamplona Negra, Susana Rodríguez Lezaun, como ponente principal. La coordinación estará a cargo de la escritora canaria Arantxa Rufo.
La programación continuará apostando por mantener el espíritu con el que nació el proyecto: crear un espacio de intercambio cultural en el que la literatura sirva también como herramienta para el pensamiento crítico, la innovación y la transformación social. La Literatura es Femenina Dulce Xerach busca no solo preservar el legado intelectual y humano de su impulsora, sino también proyectarlo hacia el futuro, manteniendo viva una iniciativa que forma parte del panorama cultural de Canarias.