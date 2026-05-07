Los Cristianos pierde su bandera azul por “la calidad del agua”

El presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Palacios, explicó ayer a este periódico que atribuye la pérdida de la Bandera Azul en la playa de Los Cristianos, en Arona, para la temporada 2026 a la falta de calidad “excelente” del agua durante los muestreos científicos llevados a cabo en este enclave, uno de los criterios exigidos por la Foundation for Environmental Education (FEE) para conceder el distintivo. Es el único arenal del Sur que pierde el sello de calidad de los presentados al programa.
En una nota difundida por el Ayuntamiento de Arona se matiza el alcance de esa decisión. El consistorio sostiene que los motivos de la no concesión están “vinculados a valores puntuales detectados en determinados muestreos de calidad del agua durante 2025”, pero subraya que los datos oficiales reflejan que la zona de baño “se mantuvo apta para el baño durante todo el periodo analizado”. Según la información recabada por el propio Ayuntamiento, durante 2025 se registraron tres muestreos aislados en los que la calificación pasó de “excelente” a “buena”, sin que en ningún caso se alcanzara una calidad “insuficiente” ni se comprometieran las condiciones sanitarias del baño. Los controles posteriores, añade el consistorio, “permitieron comprobar la evolución favorable de los parámetros analizados”.
Insisten en que no puede establecerse “una relación directa entre la no concesión del distintivo y un deterioro relevante de la playa”. El Consistorio diferencia entre el sello de Adeac, que evalúa de forma global criterios de calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, servicios e infraestructuras, y los controles sanitarios oficiales que “determinan la aptitud de las zonas de baño”. Esta distinción se traslada al mensaje de “tranquilidad” dirigido a residentes y visitantes, y al compromiso explícito con la “recuperación de los distintivos de calidad” en próximas convocatorias.
Adeje se mantiene, pero no recupera
En el caso de Adeje, el municipio ha logrado mantener para 2026 las únicas dos banderas azules que poseían en las playas de El Duque y Torviscas. Según el Ayuntamiento, ambas zonas de baño “han superado los cuatro ejes de evaluación que exige la FEE”: calidad del agua, que conserva la clasificación de “excelente” tras los muestreos periódicos obligatorios; información ambiental, con paneles sobre los ecosistemas litorales y actividades educativas para los usuarios; gestión ambiental, con limpieza exhaustiva de la arena y tratamiento eficiente de los residuos; y seguridad y accesibilidad, con socorrismo profesional, desfibriladores y adaptación para personas con discapacidad o movilidad reducida. Pese a ello, Adeje no recupera por ahora la distinciones perdidas en años anteriores en Fañabé, La Enramada y Troya I y II, que figuraron en la lista hasta 2021.
Más allá de los casos concretos, Palacios reivindicó que este año “Canarias ha subido el número de banderas azules”. Adeac cifra para 2026 en 52 los arenales canarios distinguidos, cinco más que en 2025. En el ámbito de los puertos deportivos, se consigue pasar de cuatro a diez sellos. “Ahora mismo tenemos bandera azul en cada una de las islas”, subrayó. España, añadió, revalida su liderazgo, “con el 15% del total de distinciones mundiales”. El presidente anima a los consistorios a presentar a este programa sus playas.