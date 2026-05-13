Muere a los 99 años Jack Taylor, figura de referencia en el cine fantástico y de terror europeos

El actor estadounidense Jack Taylor (Oregón City, 1926) falleció este martes en Madrid a los 99 años, según anunció la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas española en sus redes sociales. Conocido por títulos como Conan el bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta, Jack Taylor, cuyo verdadero nombre era George Brown Randall, estaba afincado en España desde los años 60 y era considerado una figura de absoluta referencia en el cine fantástico y de terror europeos.
GALARDÓN
El intérprete visitó Tenerife en los últimos años, pues el Isla Calavera, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna, le otorgó en 2017 uno de sus premios de honor y, además, dio su nombre al galardón que entrega al mejor actor. “Despedimos con profunda tristeza a Jack Taylor, una figura imprescindible del cine fantástico y de género, en el año en que celebraba su centenario”, señalaron desde el festival en sus redes sociales. “Para Isla Calavera, Jack fue mucho más que un actor legendario. Fue una de las primeras grandes estrellas que creyó en nuestro festival […], acompañándonos ya en aquella primera edición que marcó el comienzo de este viaje. Su cercanía, su elegancia y su amor por el cine dejaron una huella imborrable en todos nosotros”.
También la Unión de Actores y Actrices, así como Aisge (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), enviaron sendos mensajes de condolencias por el fallecimiento del artista.
Nacido en Oregón City en 1926, Taylor trabajó en varias producciones del director Jesús Franco entre finales de los 60 y los 80, como Necronomicón (1968), La isla de la muerte (1970), El conde Drácula (1970) y Las diosas del porno (1977).
Su primer trabajo fue junto a Marilyn Monroe en el show de Jack Benny. Tras un breve espacio de tiempo en Hollywood, se marchó a México, donde aprendió español y comenzó a trabajar en dobles versiones rodadas simultáneamente en inglés y español, como el wéstern El último rebelde, así como en otras películas del país, como la prestigiosa La torre de marfil. Su llegada a España en los años 60 se produjo con la comedia musical La pelirroja, y poco después le llegaría la oportunidad de Cleopatra, de Mankiewicz. Su primer papel protagónico en España fue Fuera de la ley, del argentino León Klimovsky.
Sus trabajos más recordados fueron en las películas Conan, el bárbaro, de John Milius, y La novena puerta, de Roman Polanski, así como sus personajes del profesor Brown en Mil gritos tiene la noche y del doctor Knox en la cinta Wax.