Norberto Vélez, Alain Pérez, Jeremy Bosch y Ronald Borjas se suman al cartel de ‘Sesiones Desde La Loma’

La primera edición europea de Sesiones Desde La Loma, que se celebrará en La Laguna el 20 de junio, ya ha completado el cartel de artistas internacionales que formará parte de este reconocido formato musical nacido en Puerto Rico y que se ha consolidado como una de las plataformas digitales de referencia en la difusión de la salsa contemporánea. La iniciativa incluirá la grabación oficial y reunirá en la plaza del Cristo a artistas de Canarias, Puerto Rico, Venezuela y Cuba, con nombres de la talla de Alain Pérez, Ronald Borjas y Jeremy Bosch, junto a Jota Ruiz, Sergio Tejera, Anaé y Carlos García.
La cita, organizada por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna en colaboración con la productora local Orilla Cultural, se enmarca en el X Festival Latino de La Laguna y tendrá acceso libre y gratuito.
El cantante y compositor puertorriqueño Norberto Vélez es el impulsor de Sesiones Desde La Loma, cuyo canal oficial en YouTube cuenta con más de 840.000 suscriptores y acumula millones de visualizaciones en sus distintas producciones musicales. El proyecto ha desarrollado colaboraciones con reconocidos artistas de la música latina y la salsa, consolidándose como uno de los formatos digitales de mayor difusión dentro del género. La edición de La Laguna ha sido incorporada a la programación pública del proyecto junto a otras sedes internacionales, como Perú, Orlando (Estados Unidos) o Puerto Rico.
Norberto Vélez subirá al escenario junto a El Escuadrón de La Loma, agrupación puertorriqueña responsable del acompañamiento musical del formato original Sesiones Desde La Loma. Durante el concierto, esta formación será también la encargada de acompañar a los artistas invitados: Jeremy Bosch, Jota Ruiz, Anaé, Carlos García y Ronald Borjas.
Además, el músico cubano Alain Pérez actuará acompañado por su orquesta, desplazada desde Cuba para esta edición especial, mientras que el cantante canario Sergio Tejera presentará junto a su orquesta de Tenerife un repertorio centrado en la salsa romántica y un homenaje a figuras representativas del género, como Frankie Ruiz y el recientemente fallecido Willie Colón.
Como cierre, la cita contará con la participación de los djs canarios José Brito y Julián Hernández, ambos vinculados desde hace años al circuito latino y salsero de Tenerife.
Lejos de plantearse como una sucesión de actuaciones independientes, el concierto se concibe como un encuentro artístico compartido, en el que los distintos intérpretes dialogan entre sí y con el formato del programa. Con el título Sesiones desde La Loma-Pa’ La Laguna, esta cita refuerza los vínculos culturales existentes entre Canarias y el Caribe a través de la música y la participación artística. La propuesta integra, además de a los artistas internacionales, músicos canarios y los djs ya citados, a bailarines y academias de baile vinculadas al ámbito de la salsa y la música latina en Tenerife. La grabación y posterior difusión audiovisual permitirá proyectar internacionalmente la imagen cultural de La Laguna y de Tenerife a través de los canales oficiales del proyecto.
El programa ha desempeñado un papel relevante en la revitalización de la salsa en un contexto contemporáneo, incorporando también otros géneros de la música latina, como el bolero, el merengue y la música tradicional, afianzándose como un espacio plural y representativo de la diversidad musical latinoamericana.