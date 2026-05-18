Reinhard Goebel, figura del historicismo musical, debuta con la Sinfónica en un viaje entre los siglos XVII y XIX

La Sinfónica de Tenerife presenta este viernes (19.30 horas) uno de los conciertos más singulares de su temporada: obras que cambiaron la música europea entre los siglos XVII y XIX. Con la dirección de Reinhard Goebel, figura clave de la interpretación historicista, el Auditorio de Tenerife ofrece un programa que une teatro, danza, emoción y el nacimiento del lenguaje sinfónico moderno.
La semana se completa con dos propuestas del ciclo Cámara en la Fundación junto a Benito Cabrera. Mañana miércoles, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife (20.00 horas), y el sábado, en el de Santa Cruz de La Palma (20.00). El programa propone un diálogo entre tradición popular y música de cámara a través de obras para timple y cuarteto de cuerdas.
Además, el jueves (19.30), el Auditorio de Tenerife acoge un concierto en colaboración con la Cátedra de Dirección de Orquesta Zubin Mehta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Tres jóvenes directores en formación se ponen al frente de la Sinfónica en un repertorio para pequeña orquesta. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
REVOLUCIÓN
En el programa de este viernes, De Monteverdi a Beethoven, Goebel debuta al frente de la formación del Cabildo con una interpretación que se adentra en el pasado para hacerlo sonar como una revolución. Fundador de Musica Antiqua Köln y referencia de la interpretación barroca, el director alemán ha construido una trayectoria decisiva en la renovación del repertorio histórico, tanto con instrumentos originales como al frente de orquestas modernas.
El concierto se abrirá con Los elementos: suite (1737), de Rebel (1666-1747), e igualmente, se interpretarán obras de Gluck (1714-1787), Monteverdi (1567-1643) y Locatelli (1695-1764). La velada culminará con la Sinfonía nº 1 de Beethoven (1770-1827).
Las entradas se encuentran disponibles en el sitio web www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono y en la taquilla del capitalino Auditorio de Tenerife (de 10.00 a 17.00 horas).
DIVULGACIÓN
El Mirador musical brinda un encuentro previo con los artistas invitados (18.45 horas) en la Galería Castillo del Auditorio. Además, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música organiza una charla divulgativa (18.30) en la Sala Avenida, impartida por José Lorenzo Chinea.
Para el concierto estará disponible la Lanzadera Sinfónica, un servicio gratuito de guaguas de Titsa que conecta el norte y el sur de la Isla con el Auditorio. Las plazas pueden reservarse hasta las 23.00 horas del jueves.
El pianista Paul Lewis inicia un ciclo sobre las sonatas de Mozart
El pianista inglés Paul Lewis regresa este martes (19.30 horas) al Auditorio de Tenerife para iniciar un recorrido por las sonatas de Mozart que concluirá en otoño del próximo año. El recital de esta tarde comenzará con la interpretación de la Sonata nº 10 del compositor austriaco y continuará con las Improvisaciones números 7 a 12 de Francis Poulenc y L’Isle Joyeuse, de Claude Debussy. Tras el descanso, el intérprete británico ofrecerá las Improvisaciones 1 al 6 y 13 al 15 de Poulenc, para concluir con la Sonata nº 14 de Mozart.
Paul Lewis explica que con este ciclo busca desafiar la opinión de que las sonatas son “hermanas pobres” de los conciertos para piano de Mozart, “yuxtaponiendo las múltiples facetas de este rico rincón del repertorio pianístico con obras de otros autores, presentando tanto contrastes con la escritura pianística del compositor como, quizás de forma menos obvia, conexiones con ella”.