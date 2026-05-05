Resonancias del Atlántico: el Liceo de Taoro alberga un festival dedicado al timple

El Liceo de Taoro, en La Orotava, celebra del 21 al 24 de mayo la primera edición de Resonancias del Atlántico, un festival que busca fusionar la tradición del timple con las nuevas vanguardias musicales.
El festival contará con la participación de maestros de trayectoria internacional que liderarán tanto las actuaciones en directo como las áreas formativas. De esta manera, participan Pedro Izquierdo, responsable del concierto de apertura (día 21; 19.00 horas) y formador especialista; José Javier Machado, protagonista del concierto de gala (día 23; 20.00 horas) y también formador, y el Trío Índice y Medio y el rapsoda Isidro Pérez, encargados de la puesta en escena del espectáculo de clausura (día 24, 18.00 horas).
A todo ello se une el I Concurso de Timple, una plataforma diseñada para proyectar las carreras de músicos emergentes a partir de los 12 años. El certamen contempla un primer premio (300 euros, un timple de concierto DS, lote de materiales, diploma acreditativo y un contrato asegurado para el verano de 2027), un segundo (150 euros, diploma y contrato) y un tercero (lote de materiales, diploma y contrato).