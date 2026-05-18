Son21 invita a En Cuerda y Voz a la decimonovena edición de su festival en Santa Cruz de Tenerife

La plaza de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, volverá a convertirse este sábado, a partir de las 20.30 horas, en el escenario de una de las citas más esperadas de las Fiestas de Mayo capitalinas con la celebración del 19º Festival Son21. La formación, que supera los 22 años de trayectoria artística, presentará un espectáculo renovado, manteniendo la esencia que ha caracterizado al grupo desde sus inicios: una propuesta cercana al público, cuidada musicalmente y capaz de recorrer canciones de ayer, de hoy y de siempre.
Esta edición del festival contará con la participación como grupo invitado de En Cuerda y Voz, un conjunto, integrado por más de 30 instrumentistas y voces, que fusiona sonidos latinoamericanos, boleros, pop y rock, convirtiéndose en uno de los proyectos más reconocidos del panorama musical canario actual.
Durante la velada, Son21 presentará su nuevo espectáculo, Regálame una Noche, una propuesta musical cargada de emociones, recuerdos y grandes canciones que marcará además el inicio de la nueva temporada del grupo.
“Seguimos fieles a la línea que siempre ha caracterizado a Son21 -detalla su director musical, José Antonio González-, apostando por canciones de hoy, de ayer y de siempre, manteniendo vivos temas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones”. González adelanta que en este nuevo espectáculo “artistas como Karina, Javier Solís y Tennessee, y temas clásicos, “se suman al repertorio musical que Son21 lleva interpretando hace años sobre los escenarios”.
Con Regálame una Noche, Son21 iniciará una gira que recorrerá distintos rincones del Archipiélago. Además llevará también su música fuera de las Islas, con actuaciones previstas en Valencia en junio. El 19º Festival Son21 promete volver a llenar la plaza de la Candelaria de música, convivencia y emociones en una noche muy especial para Santa Cruz.