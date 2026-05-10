Veterinarios alertan: el “exceso de emoción” de tu perro al verte esconde un grave problema de salud

Muchas familias en Canarias conviven con mascotas que, tras horas de soledad, reciben a sus dueños con una energía desbordante. Ladridos, saltos incontrolados e incluso pequeñas pérdidas de orina se perciben como de “gran felicidad” y máxima de afecto. Sin embargo, los veterinarios han aclarado a qué se debe esta conducta en las mascotas: la ansiedad por separación en perros se esconde frecuentemente detrás de este comportamiento, transformando un momento tierno en una señal de alarma sobre su salud mental y física.
Por qué la ansiedad por separación perros es un riesgo invisible
Lo que a ojos humanos parece “felicidad pura”, para el animal es el final de un episodio de angustia. Los perros son seres sociales, pero cuando no logran gestionar la ausencia de su referente humano, entran en un estado de hipervigilancia y nerviosismo. Una bienvenida desproporcionada no es más que la liberación súbita de un pico de cortisol y adrenalina acumulados durante horas de sufrimiento silencioso.
Este estado de agitación no es inocuo. Los especialistas señalan que, en ejemplares de avanzada edad, estos episodios de excitación extrema suponen un esfuerzo cardiovascular severo. El corazón de un perro senior puede verse sobrepasado por la taquicardia que genera un saludo efusivo, incrementando las posibilidades de sufrir colapsos o problemas cardíacos crónicos.
Cómo detectar si tu mascota sufre estrés crónico
No todos los saludos son negativos, pero existen líneas rojas que indican que la ansiedad por separación perros ha tomado el control. Si tu mascota presenta estos síntomas, es momento de actuar:
- Jadeo excesivo sin haber realizado ejercicio físico previo.
- Incapacidad para calmarse en los primeros 10 minutos tras tu llegada.
- Destrozos en el mobiliario o marcos de puertas durante tu ausencia.
- Vocalización constante (llantos o ladridos) que solo cesan con el contacto físico.
Pautas para una convivencia saludable y sin ansiedad
La clave para mitigar este problema radica en la normalización de las salidas y entradas. El error más común entre los propietarios es realizar despedidas largas, cargadas de caricias y palabras dulces, lo que genera en el animal una sensación de que “algo importante y terrible” va a suceder.
Para revertir la ansiedad por separación perros, los educadores caninos recomiendan la técnica de la indiferencia temporal. Al llegar a casa, se debe evitar el contacto visual y físico con el animal hasta que este recupere la calma absoluta. Solo cuando el perro esté relajado y con las cuatro patas en el suelo, se procederá a un saludo tranquilo.
Asimismo, es fundamental reducir la importancia del momento de la partida. Salir de casa sin dramatismos ayuda a que el can entienda que la soledad es una parte rutinaria y segura del día. Con paciencia y constancia, estos cambios de hábito logran reducir la dependencia emocional y aseguran una vida más larga y equilibrada para el mejor amigo del hombre.