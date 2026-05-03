Vulcanalia 2026: Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello y Ficmec celebran un decenio de colaboración

Las jornadas Vulcanalia cumplen una década situando al Festival de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) en el centro del debate vulcanológico. El certamen cinematográfico concentra de nuevo este año a personas expertas, público y alumnado en torno a una disciplina tan importante para la ciudadanía. Además, se rendirá un homenaje al recientemente fallecido Alfredo Hernández Pacheco, catedrático de Geoquímica de la Universidad Complutense de Madrid y muy vinculado a esta cita en Canarias.
Vulcanalia se desarrolla en Garachico e Icod de los Vinos, articulando un programa de charlas, mesas redondas, proyecciones y rutas interpretativas en torno al riesgo volcánico, el patrimonio geológico y la relación entre ciencia, territorio y cultura.
La Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello y Ficmec han creado un binomio inseparable de divulgación científica especializada.“Durante las nueve ediciones celebradas hasta la fecha, hemos vivido la experiencia de las erupciones que se han producido en Canarias, y sabemos que no serán las últimas. La idea de reflexionar y formar a la población sobre el fenómeno volcánico a través del cine de forma sistemática y continuada en el tiempo es pionera a nivel mundial y representa un avance fundamental en la percepción de que vivimos en islas volcánicas”, señala Jaime Coello Bravo, director de la fundación.
La programación incluye el pase de la película ‘Pompeya bajo las nubes’, del italoestadounidense Gianfranco Rosi
La jornada del viernes 29 de mayo en Garachico dará comienzo con una ruta entre San Juan del Reparo y el casco del municipio (8.30 horas). Luego (12.00 horas) tendrá lugar en el espacio Casa de Piedra la charla De los fenómenos naturales al riesgo volcánico, con la participación de Costanza Bonadonna, profesora titular de vulcanología y riesgo geológico en la Universidad de Ginebra y presidenta del comité ejecutivo de la Iavcei. Además, participará Lucía Domínguez Barragán, geóloga e investigadora postdoctoral en el Grupo de Volcanología Física y Riesgos Geológicos de la Universidad de Ginebra.
La segunda parte de las jornadas tendrá lugar en Icod de los Vinos los días 4 y 5 de junio, comenzando con la charla La protección del patrimonio geológico en zonas volcánicas, a cargo de Manu Monje Ganuzas, secretario ejecutivo de Progeo. A continuación, Valeria Amorreti, antropóloga del Parque Arqueológico de Pompeya, hablará sobre los hallazgos arqueológicos en el Vesubio. Acto seguido tendrá lugar la ponencia Geoturismo por los volcanes de Canarias con nuevas tecnologías: oportunidades para la accesibilidad y la conservación, a cargo de Juana Vegas Salamanca, coordinadora del Equipo de Investigación en Patrimonio y Geodiversidad del IGME-CSIC.
Por último, será el turno de Clive Oppenheimer, profesor de Volcanología de la Universidad de Cambridge, con Hablando con los volcanes a través del cine. A las 16.00 horas habrá un café con Vulcanalia y a las 17.00 se proyectará un corto documental en el Parque del Drago.
El viernes 5 de junio, las personas interesadas podrán caminar por la ruta circular que transcurre entre La Montañeta, Arenas Negras y el Canal de Vergara. A las 17.00 horas se proyecta el largometraje de ficción Below the clouds/Pompeya bajo las nubes, de Gianfranco Rosi, en el que se acerca a la región de Nápoles y alrededores, incluyendo Pompeya, en la que en ocasiones tiembla la tierra y las fumarolas tiñen el cielo. Una película que busca mirar el territorio no solo en su realidad más inmediata, sino también en sus diferentes estratos temporales.
Las inscripciones para participar en las jornadas están abiertas, de forma gratuita, en el enlace web https://ficmec.es/vulcanalia/.