Buscan a Marta, desaparecida en Canarias: es una persona vulnerable

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Marta G.C, desaparecida en Gran Canaria desde el 12 de junio.
La mujer de 39 años, y en situación de “vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria, y tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 1,60 metros de estatura, es de complexión corpulenta, tiene el pelo castaño y ojos marrones.
🆘 DESAPARECIDA— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) June 13, 2026
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Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Marta a que contacten con los teléfonos 868 286 726
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