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DIARIO DE AVISOS agota su tirada y las bolsas del papa en todos los puntos de venta

Los ejemplares del Decano y el stock de regalos se agotaron desde primera hora en todos los puntos de venta
Diario de Avisos regala mañana la bolsa de la visita del papa León XIV
DIARIO DE AVISOS agota su tirada y las bolsas del papa en todos los puntos de venta
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Con motivo de la histórica visita de LEÓN XIV al Archipiélago, DIARIO DE AVISOS regaló ayer a los lectores que compraron el periódico un obsequio exclusivo alusivo al inédito viaje papal: una práctica bolsa con la serigrafía del pontífice y las Islas Canarias.

Los ejemplares del Decano y el stock de regalos se agotaron desde primera hora en todos los puntos de venta. Así que lo menos que podemos hacer hoy es dar las gracias a nuestros lectores por su excelente respuesta en los quioscos.

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