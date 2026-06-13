DIARIO DE AVISOS agota su tirada y las bolsas del papa en todos los puntos de venta

Con motivo de la histórica visita de LEÓN XIV al Archipiélago, DIARIO DE AVISOS regaló ayer a los lectores que compraron el periódico un obsequio exclusivo alusivo al inédito viaje papal: una práctica bolsa con la serigrafía del pontífice y las Islas Canarias.
Los ejemplares del Decano y el stock de regalos se agotaron desde primera hora en todos los puntos de venta. Así que lo menos que podemos hacer hoy es dar las gracias a nuestros lectores por su excelente respuesta en los quioscos.
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