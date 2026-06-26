Exigen ceses políticos y de gestión en la Sanidad canaria ante su “incapacidad”

Intersindical Canaria denunció ayer que los recortes de personal y el cierre de camas y servicios durante estos meses de verano, además del lamentable estado de las infraestructuras y la altísima conflictividad laboral, convierten a este Ejecutivo en “un lastre para la atención sanitaria”, por lo que exigió “responsabilidades políticas y en la gestión” al demostrar reiteradamente “su incapacidad” para abordar los problemas estructurales y ofrecer soluciones justas para todos los profesionales.
El Secretariado Nacional de Salud del sindicato criticó “la lamentable situación estructural y cronificada” de la sanidad pública, que afecta a todas las islas, las 11 gerencias, a todos los niveles asistenciales y a todas las esferas de la salud (física, mental y social) y que “tiene consecuencias directas” sobre la ciudadanía y los trabajadores.
La realidad que viven diariamente los centros sanitarios es de menos personal, menos recursos y una presión asistencial cada vez mayor, que tiene que ver también, y en gran medida, con el desaforado crecimiento poblacional.
Criticó que en todas las gerencias se están produciendo restricciones en la contratación de personal, limitaciones en las sustituciones y una reducción progresiva de recursos humanos que recuerda a las políticas de recortes aplicadas durante la crisis financiera inventada de 2008.
Denunció el cierre de camas hospitalarias bajo la excusa de la baja ocupación porque no hay facultativos para operar en verano. Esta situación, que sería la base del problema, la revisten con actuaciones de “remozamiento y acondicionamiento” de instalaciones, para, paralelamente, comunicar la redistribución de efectivos entre servicios con el único objetivo de “cubrir déficits estructurales sin recurrir a nuevas contrataciones”.
En la práctica, se está trasladando la falta de personal de una unidad a otra, mientras los pacientes,se agolpan en camillas de los pasillos en los Servicios de Urgencias. O amenazan con clausurar Servicios como la Hospitalización a Domicilio (HADO) o la atención Bucodental a menores con condiciones especiales. En definitiva, “este Gobierno destruye todo lo que funciona sin que nadie asuma responsabilidades”.
Mientras, señalan, las listas de espera aumentan, se masifican las Urgencias y se caen a pedazos las infraestructuras públicas, la sanidad privada-concertada moderniza sus instalaciones parasitando de los fondos públicos, la precariedad laboral se cronifica, las cargas de trabajo aumentan y los compromisos siguen sin cumplirse.
Piden el fin de los recortes y plena operatividad de camas y servicios
Intersindical pide la paralización de los recortes, la operatividad plena de todas las camas, unidades y servicios mientras haya lista de espera y colapso en las urgencias, la cobertura íntegra de las plantillas y su redistribución y un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento e infraestructuras.