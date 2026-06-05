Los médicos convocan otra huelga contra el SCS para los días 22 y 23 de junio

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca), las asociaciones Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y Asociación MIR España (AME) convocaron ayer otra huelga autonómica contra el Servicio Canario de Salud (SCS) los días 22 y 23 de junio.
Los médicos señalan en una nota que han decidido “decir basta” y acabar con el “sobreesfuerzo voluntario” de sacar adelante las listas de espera en los hospitales públicos “con una remuneración muy inferior respecto a la que la consejera de sanidad paga a las clínicas concertadas por hacer lo mismo”.
Así, detallan que “no se van a hacer más intervenciones ni consultas extraordinarias voluntarias” hasta que el comité de huelga sea llamado a negociar por parte del SCS y “obtenga resultados satisfactorios” respecto a salarios, descanso y reconocimiento de un ámbito propio de negociación para el colectivo médico y facultativo.
“La incompetencia en la resolución de este conflicto, que dura ya meses, por parte de Esther Monzón y de Adasat Goya nos lleva a emplazar ya directamente al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ahora queda como responsable inmediato de que se solucione el principal problema que tiene encima de la mesa y que no es otro que la paralización y el deterioro de la sanidad pública canaria”.
Hasta ahora, al menos una decena de especialidades en los dos hospitales públicos de Tenerife y en el Hospital Doctor Negrín, más otros dos en el Materno Infantil, han comunicado su decisión de no realizar más las populares peonadas.
El pasado 29 de mayo, la consejería de Sanidad calculó que la huelga de los médicos de ese viernes tuvo un seguimiento de apenas el 10,51% en las instituciones sanitarias del SCS, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria. Así, y siempre según el Gobierno, de los 7.141 efectivos convocados al paro, estaban afectados por esta convocatoria 4.147, de los que la secundaron 436. Por áreas de salud, en Gran Canaria el seguimiento lo hicieron 278 de los 1.677 efectivos afectados (16,58%), mientras que en Tenerife fue de 161 de los 1.874 (8,59%).
En Lanzarote, acudieron seis de los 252 profesionales afectados (2,38%), mientras que en Fuerteventura la secundaron seis de los 363 (1,65%). Por su parte, en La Palma el seguimiento fue de cinco de los 138 afectados (3,62%), mientras que en La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.