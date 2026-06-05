La poeta Elsa Moreno, entre los referentes nacionales que se unirán a artistas canarios a través de Colectivo Loba Lab en junio

El proyecto de innovación cultural, Colectivo Loba Lab, desarrolla durante este mes de junio una intensa programación dedicada a las artes plásticas, la música y la literatura, reuniendo a profesionales de referencia del ámbito nacional y canario. Entre otros participantes, en esta ocasión contará con la presencia de la poeta y creadora escénica Elsa Moreno.
El laboratorio de innovación cultural impulsado desde Canarias para la profesionalización y proyección internacional de artistas emergentes, afronta la recta final de su programación con una serie de actividades que consolidan su apuesta por la formación especializada, la creación de redes profesionales y la internacionalización de artistas y creadoras contemporáneas.
Con sede en Canarias y vocación internacional, Colectivo Loba Lab nace como un espacio híbrido que combina tecnología, formación, producción cultural y difusión digital para fortalecer y promocionar el ecosistema creativo de las islas. A través de una plataforma digital, programas de mentoría, residencias artísticas, video podcasts y sesiones musicales en directo, el proyecto trabaja para mejorar las oportunidades de desarrollo profesional e internacionalización de creadoras y creadores en los ámbitos de la música, las artes visuales y las letras.
Desde su puesta en marcha, Colectivo Loba Lab ha desarrollado encuentros formativos y contenidos audiovisuales con figuras destacadas de la cultura contemporánea. Entre las actividades ya celebradas destacan el video podcast dedicado a la literatura con el poeta, escritor y gestor cultural Alejandro Krawietz; la mentoría especializada en música desarrollada durante dos jornadas con quince artistas participantes; la Live Session protagonizada por la banda tinerfeña Duele; y el reciente encuentro con la artista visual Paula Calavera.
Programación de junio
La programación continúa durante las próximas semanas con varias iniciativas que sitúan el foco en la profesionalización artística, el intercambio de conocimientos y la conexión entre creadoras y creadores de Canarias y profesionales de referencia del ámbito nacional.
Este 7 de junio se estrenará una nueva edición de Loba Live, la serie de Live Sessions de Colectivo Loba Lab, con Dyatlov, un dúo de música electrónica experimental y uno de los proyectos más innovadores de la escena canaria. El grupo presentará una propuesta audiovisual que refleja el carácter híbrido y contemporáneo que define la línea editorial de Colectivo Loba Lab.
El próximo 14 de junio se publicará un nuevo capítulo de Blablablab Podcast, protagonizado por la cantante tinerfeña Cristina Ruiz, integrante de la banda Las Ratas y una de las voces más singulares de la escena alternativa canaria. La conversación abordará cuestiones relacionadas con los procesos creativos, la construcción de identidad artística y los desafíos de la creación musical contemporánea desde los territorios insulares.
Los días 16 y 17 se desarrollará la Mentoría de Letras, un espacio de formación dirigido a quince creadoras y creadores literarios. La actividad estará coordinada por la poeta y creadora escénica Elsa Moreno, quien trabajará con las personas participantes aspectos relacionados con la construcción de una voz propia, la narrativa emocional, el ritmo, el punto de vista y las herramientas para fortalecer los procesos de escritura.
La programación de junio concluirá los días 24 y 25 acogerá la Mentoría de Artes Plásticas, un programa intensivo dirigido a quince artistas visuales seleccionados. El encuentro contará con la participación de profesionales de reconocido prestigio como Yudinela Ortega, directora artística de Art Madrid; Dalia de la Rosa, historiadora del arte y comisaria; Cristina Ortega, artista y mediadora cultural; y Alberto González Pulido, especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías.
Un ecosistema cultural desde Canarias
Colectivo Loba Lab se configura como una plataforma integral de promoción y profesionalización artística que combina contenidos digitales, formación especializada y producción cultural. El proyecto incorpora una plataforma online con portfolios multimedia, podcast, sesiones en directo, marketplace artístico y herramientas de difusión profesional, al tiempo que desarrolla programas de aceleración creativa, residencias artísticas y redes de colaboración internacional.
La iniciativa está impulsada por un colectivo interdisciplinar de profesionales vinculados a la fotografía, la arquitectura, la música, el diseño, la comunicación, la gestión cultural y la curaduría artística, trabajando desde una perspectiva transversal, sostenible y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Entre sus objetivos destacan la profesionalización del talento emergente, la internacionalización de la creación contemporánea producida en Canarias, la generación de empleo cultural de calidad, la igualdad de género y la democratización del acceso a la cultura mediante herramientas digitales innovadoras. El proyecto está subvencionado por el Ministerio de Cultura y cuenta con el apoyo de diferentes empresas y entidades.
Toda la programación, contenidos audiovisuales e información sobre el proyecto puede consultarse en la web de Colectivo Loba Lab. www.colectivoloba.com