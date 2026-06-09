Las Palmas acoge el Congreso SIT y sitúa al fútbol femenino en el centro del debate jurídico-deportivo

Una edición especial en un momento histórico
Las Palmas de Gran Canaria vivió una jornada importante para el deporte desde una mirada quizá menos visible, pero cada vez más necesaria: la del Derecho Deportivo. La ciudad acogió la IV edición del Congreso SIT, un encuentro que reunió a profesionales del ámbito jurídico, deportivo, federativo y académico para hablar, con calma y profundidad, de los retos que acompañan al deporte actual.
Y esta edición tenía un sabor especial. Por un lado, porque era la primera vez que el congreso se celebraba en la isla. Por otro, porque llegaba en un contexto cargado de simbolismo: el centenario de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y la víspera de la final de la Copa de la Reina, con el FC Barcelona y el Atlético de Madrid como grandes protagonistas sobre el césped.
Vamos, que el escenario no podía estar mejor elegido.
El Derecho Deportivo, explicado sin distancia
Uno de los grandes propósitos del Congreso SIT fue acercar el lenguaje jurídico al mundo real del deporte. Porque muchas veces, cuando se habla de normas, contratos, responsabilidades o procedimientos, da la sensación de que todo queda muy lejos del deportista. Como si fueran asuntos de despacho, de papeles y de palabras complicadas.
Pues bien, la jornada quiso demostrar justo lo contrario.
El Derecho Deportivo no es algo ajeno a quienes compiten, entrenan, dirigen o gestionan. Es una herramienta que ayuda a ordenar, proteger y acompañar. Sirve para prevenir problemas, resolver conflictos y dar seguridad a todos los actores que forman parte del ecosistema deportivo.
Durante el encuentro se abordaron cuestiones jurídicas, pero también otros aspectos clave, como la salud, la prevención de lesiones y el acompañamiento profesional. Porque el deporte de hoy ya no se entiende solo desde el talento o el resultado. Hay una estructura enorme detrás. Y conocerla bien marca la diferencia.
Formación para crecer dentro del deporte
Otro de los mensajes que dejó el congreso fue la importancia de la formación continua. En un sector que evoluciona tan rápido, saber competir no basta. También hay que saber gestionar, asesorar, comunicar, cuidar y tomar decisiones con criterio.
Por eso, la presencia de alumnos, juristas y profesionales de prestigio dio al encuentro un carácter muy enriquecedor. No fue una cita cerrada para especialistas, sino un espacio de intercambio donde el conocimiento se compartió de forma práctica y cercana.
Al final, esa es una de las grandes virtudes de este tipo de congresos: poner en contacto a personas que quizá trabajan desde lugares distintos, pero que forman parte de la misma realidad. Deportistas, federaciones, abogados, médicos, árbitros, gestores… todos suman.
El fútbol femenino, mucho más que una final
La coincidencia con la final de la Copa de la Reina convirtió al fútbol femenino en uno de los grandes ejes de la jornada. El duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid servía como telón de fondo perfecto para hablar de evolución, visibilidad y retos pendientes.
En ese contexto, la intervención de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, aportó una mirada especialmente valiosa. Su experiencia permitió recordar de dónde viene el fútbol femenino y hacia dónde puede caminar. Porque no hace tanto, las jugadoras tenían que abrirse paso casi a contracorriente, con menos recursos, menos reconocimiento y muchas más barreras.
Hoy el panorama es diferente. Más profesional, más visible y con mayor atención social. Pero eso no significa que el trabajo esté terminado. Ni mucho menos. Precisamente por eso, espacios como el Congreso SIT ayudan a seguir empujando, a poner temas sobre la mesa y a recordar que el crecimiento debe ir acompañado de estructuras sólidas.
El trabajo invisible también gana partidos
Uno de los debates más interesantes giró en torno a todo aquello que sostiene el deporte profesional y que, sin embargo, casi nunca aparece en la foto principal.
Cuando vemos un partido, nos quedamos con los goles, las paradas, la intensidad, la emoción de la grada. Es normal. Pero para que ese momento exista, antes ha habido un trabajo enorme de gestión, preparación, arbitraje, planificación, atención médica y organización.
Ese “trabajo invisible” fue reivindicado durante el congreso como una parte esencial del deporte. Porque ninguna competición se sostiene solo con las protagonistas que saltan al campo. Hace falta una red detrás. Una red seria, preparada y comprometida.
Y en el fútbol femenino, ese reconocimiento cobra todavía más valor. El crecimiento de la disciplina no depende únicamente del talento de las jugadoras, sino también de la consolidación de todo lo que las rodea.
Una mirada más humana al arbitraje
La participación de la Real Federación Española de Fútbol dio también peso institucional y técnico a la cita. Entre los asuntos tratados, hubo espacio para una figura que suele vivir bajo lupa: el arbitraje.
El congreso permitió acercar el papel del árbitro desde una perspectiva más humana. No solo como quien toma decisiones en segundos, sino como un profesional que se prepara, asume presión y forma parte indispensable del juego.
A veces se nos olvida. Desde la grada o desde el sofá todo parece más fácil. Pero el fútbol necesita árbitros, igual que necesita entrenadores, jugadoras, cuerpos técnicos y estructuras jurídicas que den estabilidad. Entender eso ayuda a construir una cultura deportiva más respetuosa.
Una cita que quiere consolidarse
La clausura del congreso, a cargo del presidente de la Federación Española de Fútbol, puso el broche a una edición valorada como un paso importante para el futuro del Derecho Deportivo.
Por la calidad de los ponentes, por la profundidad de los temas tratados y por el momento elegido, esta IV edición del Congreso SIT dejó la sensación de haber sido algo más que una jornada académica. Fue un punto de encuentro. Un lugar para pensar el deporte con una mirada amplia, profesional y, sobre todo, útil.
Las Palmas de Gran Canaria acogió así una cita que unió derecho, fútbol femenino, formación y reflexión. Y lo hizo en una semana especial para el deporte. Una de esas semanas en las que queda claro que el fútbol no solo se juega en el campo. También se construye fuera de él, conversación a conversación, decisión a decisión.