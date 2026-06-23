sucesos

La Policía Nacional lo confirma: tres detenidos por el asalto que le costó la vida a un turista británico en Los Cristianos

El CNP indica que la investigación "sigue su curso" tras la detención de los presuntos implicados en los hechos
POLICIA NACIONAL PATRULLA
Coche de la Policía Nacional. / EP
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El Cuerpo de Policía Nacional (CNP) ha detenido a tres personas presuntamente implicadas en el asalto a un turista británico, de 88 años, en Los Cristianos, dentro del término municipal de Arona, el pasado miércoles. La víctima, que habría sufrido un fuerte golpe durante el forcejeo con los agresores, falleció el domingo.

El CNP apunta que la investigación para esclarecer los hechos “sigue en curso”.

Noticias relacionadas
  1. Muere un turista británico tras sufrir un violento asalto mientras celebraba su cumpleaños en Los CristianosMuere un turista británico tras sufrir un violento asalto mientras celebraba su cumpleaños en Los Cristianos
  2. Esto es todo lo que se sabe sobre el turista octogenario fallecido tras un violento asalto en Los CristianosEsto es todo lo que se sabe sobre el turista octogenario fallecido tras un violento asalto en Los Cristianos
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Por su parte, el medio británico Daily Mail, que avanzó la información, indicaba que la víctima se encontraba celebrando su cumpleaños en la Isla junto con su pareja sentimental cuando se produjo el ataque, que tuvo lugar en los alrededores de un conocido complejo de apartamentos vacacionales.

Tras el asalto, el afectado sufrió una parada cardiorrespiratoria en la vía pública y, a su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado al lugar logró reanimarlo y evacuarlo de urgencia a un centro hospitalario, donde finalmente ha fallecido.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas