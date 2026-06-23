La Policía Nacional lo confirma: tres detenidos por el asalto que le costó la vida a un turista británico en Los Cristianos

El Cuerpo de Policía Nacional (CNP) ha detenido a tres personas presuntamente implicadas en el asalto a un turista británico, de 88 años, en Los Cristianos, dentro del término municipal de Arona, el pasado miércoles. La víctima, que habría sufrido un fuerte golpe durante el forcejeo con los agresores, falleció el domingo.
El CNP apunta que la investigación para esclarecer los hechos “sigue en curso”.
Por su parte, el medio británico Daily Mail, que avanzó la información, indicaba que la víctima se encontraba celebrando su cumpleaños en la Isla junto con su pareja sentimental cuando se produjo el ataque, que tuvo lugar en los alrededores de un conocido complejo de apartamentos vacacionales.
Tras el asalto, el afectado sufrió una parada cardiorrespiratoria en la vía pública y, a su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado al lugar logró reanimarlo y evacuarlo de urgencia a un centro hospitalario, donde finalmente ha fallecido.