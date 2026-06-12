Tragedia en las carreteras canarias: una colisión entre tres vehículos y una guagua deja dos fallecidos y un menor hospitalizado

Un grave accidente de tráfico en Lanzarote se ha cobrado la vida de dos personas y ha dejado a un menor de edad herido. El siniestro, en el que se vieron implicados tres turismos y una guagua, ocurrió en la carretera LZ-2, a su paso por el municipio de Yaiza.
Los hechos sucedieron a las 19:36 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una llamada de alerta en la que se informaba de una colisión múltiple en la citada vía. De inmediato, la sala operativa del 1-1-2 activó un amplio dispositivo de emergencia para atender a las víctimas y asegurar la zona.
Dos ocupantes fallecidos en el interior del vehículo
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó hasta el lugar del siniestro dos ambulancias de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada. Al llegar al punto del accidente, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de dos personas, un hombre y una mujer, que viajaban como ocupantes del mismo vehículo. Las lesiones que presentaban ambos afectados eran de extrema gravedad e incompatibles con la vida.
Efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote se encargaron de asegurar el perímetro y los vehículos dañados. Los bomberos tuvieron que realizar maniobras de excarcelación para liberar a las víctimas que habían quedado atrapadas en el interior del habitáculo debido al fuerte impacto de la colisión.
Un menor de 5 años trasladado al hospital
Asimismo, el personal del SUC prestó asistencia médica inicial a un menor de 5 años. En el momento de la atención, el niño presentaba un traumatismo en el codo de carácter moderado. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa para recibir atención especializada.
En el dispositivo de emergencia también participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Los efectivos de la Benemérita se encargaron de regular el tráfico en la LZ-2, donde se registraron retenciones a causa del choque múltiple, y procedieron a realizar el atestado correspondiente para esclarecer las causas y circunstancias del siniestro vial.