14 personas del cayuco rescatado con una fallecida siguen ingresadas en El Hierro

Catorce personas continúan ingresadas en el Hospital Insular de El Hierro por diferentes patologías, tras ser rescatado el miércoles por Salvamento Marítimo un cayuco a pocas millas del puerto de La Restinga con 165 ocupantes, entre ellos una mujer fallecida y un bebé en estado crítico.
El estado de las personas ingresadas en el centro hospitalario herreño no representa gravedad, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
La embarcación, avistada por un pesquero en la zona de Tacorón, en el Mar de las Calmas, al sur de El Hierro, fue remolcada hasta el muelle de La Restinga por la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Diphda.
Tras su llegada a puerto, una bebé de 6 meses fue trasladada en helicóptero en estado crítico al hospital de La Candelaria, en Tenerife, y catorce personas más necesitaron atención médica en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.
El cuerpo de la fallecida, una mujer de mediana edad, permanece en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de El Hierro, a la espera de la autopsia y posterior inhumación.
Cuatro niños de entre 5 y 7 meses iban en el cayuco
Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, en el cayuco viajaban 165 personas, de origen subsahariano, en su mayoría varones, entre los que viajaban en torno a 42 mujeres y unos trece menores de edad, entre ellos cuatro niños de entre 5 y 7 meses.
Según el relato de los migrantes, realizaron una travesía de once días desde Banjul (Gambia) y a bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Malí y Guinea-Conakry.
El resto de tripulantes de este cayuco (150 personas) permanece en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko”.
Permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la Isla.