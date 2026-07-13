Vía libre en Canarias: cómo acceder a FP de grado medio y superior sin examen

El Gobierno de Canarias ha regulado una nueva vía para acceder a FP de grado medio y superior sin realizar la prueba de acceso. Los cursos CAD2 y CAD3 están destinados a personas que no reúnen los requisitos académicos habituales y tendrán una duración máxima de 400 y 600 horas, respectivamente.
La resolución publicada este lunes, 13 de julio, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) establece las condiciones de los cursos CAD2 y CAD3. El primero permite entrar en ciclos de grado medio y el segundo abre el acceso a los de grado superior.
Superar completamente uno de estos cursos permitirá acceder a la FP correspondiente sin examen, aunque la adjudicación de una plaza dependerá posteriormente de las condiciones y del procedimiento ordinario de admisión.
La nueva regulación busca facilitar que jóvenes y adultos que abandonaron sus estudios puedan recuperar su formación y obtener las competencias necesarias para cursar una titulación profesional.
Cómo acceder a FP de grado medio sin prueba
El curso CAD2 está dirigido a personas que no reúnen los requisitos académicos para acceder a un ciclo formativo de grado medio.
Con carácter general, pueden cursarlo quienes tengan 18 años o más, o cumplan esa edad durante el año natural en el que comienza la formación.
También podrán matricularse menores que no alcancen los 18 años ese año, pero deberán presentar un informe individualizado de orientación con el visto bueno de la Inspección Educativa. Además, necesitarán el consentimiento de sus padres, madres o tutores legales.
El CAD2 tendrá una duración máxima de 400 horas, distribuidas en 10 horas semanales durante un único curso escolar.
Su contenido se organiza en tres competencias básicas:
- Comunicación en lengua castellana.
- Matemáticas.
- Competencia digital.
Quienes superen el curso completo podrán acceder directamente, sin prueba, a los ciclos formativos de grado medio. La certificación tendrá validez en todo el territorio nacional.
Quién puede entrar en un grado superior por esta vía
El curso CAD3 está pensado para quienes no dispongan de los requisitos necesarios para acceder a un ciclo formativo de grado superior.
Las personas interesadas deberán tener al menos 18 años cumplidos durante el año natural en el que se inicie el curso.
La formación tendrá una duración máxima de 600 horas, repartidas en 15 horas semanales a lo largo de un curso escolar. Su superación completa permitirá entrar en un ciclo de grado superior sin tener que realizar la prueba de acceso.
El alumnado deberá cursar una parte común y otra específica, orientada a adquirir las competencias necesarias para seguir con aprovechamiento los estudios elegidos.
Modalidad presencial, semipresencial o a distancia
La regulación contempla diferentes modalidades para facilitar la asistencia de personas adultas que trabajan o tienen otras responsabilidades.
El CAD2 podrá impartirse de forma presencial o semipresencial. En esta última opción, las 10 horas lectivas serán presenciales durante el primer mes. Después se distribuirán en seis horas presenciales y cuatro en línea cada semana.
El CAD3 podrá ofrecerse de forma presencial o a distancia. En la modalidad no presencial, las clases serán síncronas a través de un aula virtual y habrá sesiones obligatorias y horas voluntarias de apoyo.
Los cursos se impartirán en centros de educación de personas adultas (CEPA) y en centros de educación a distancia (CEAD) autorizados por la Consejería de Educación.
Estudios que no se pueden realizar al mismo tiempo
El alumnado matriculado en el CAD2 no podrá cursar simultáneamente estudios dirigidos a obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria ni un ciclo formativo de grado básico.
Por su parte, quienes realicen el CAD3 no podrán compatibilizarlo con Bachillerato ni con un ciclo formativo de grado medio.
Para acreditar esta condición será necesario presentar una declaración responsable durante la matrícula. No obstante, los estudiantes podrán presentarse voluntariamente a la prueba de acceso ordinaria mientras realizan estos cursos.
Cómo se supera el curso
Cada competencia será calificada con una nota de uno a 10. Como norma general, será necesario obtener al menos un cinco en cada una.
La resolución permite, sin embargo, que el equipo docente apruebe de forma colegiada la superación del curso cuando quede alguna competencia pendiente. Para ello deberá valorar la madurez del estudiante y su capacidad para continuar progresando académicamente.
Quienes no superen todas las competencias podrán repetir el curso matriculándose únicamente de las materias pendientes. También se contemplan exenciones para personas que ya hayan acreditado determinadas competencias mediante estudios anteriores.
La publicación no abre todavía la matrícula
La resolución del BOC regula la organización y el funcionamiento de los cursos, pero no abre directamente un plazo de inscripción ni publica la lista concreta de centros que los ofrecerán.
La planificación anual de la Consejería de Educación determinará los CEPA y CEAD autorizados, así como las fechas de admisión y matrícula.
En caso de que las solicitudes superen el número de vacantes, se formará una lista de reserva. La normativa establece ratios de entre 30 y 50 estudiantes para el CAD3, tanto en la modalidad presencial como a distancia.